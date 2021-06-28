https://ria.ru/20210628/zaderzhanie-1738943086.html

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих - РИА Новости, 28.06.2021

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих

Полиция немецкого Эрфурта задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих, в результате которого пострадали два человека, сообщает местная полиция. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:56

2021-06-28T17:56

2021-06-28T17:56

германия

эрфурт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg

БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Полиция немецкого Эрфурта задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих, в результате которого пострадали два человека, сообщает местная полиция.Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в Эрфурте, два человека пострадали, нападавший скрылся с места происшествия, его искали с использование вертолета.Во второй половине дня полиция Эрфурта уточнила, что инцидент произошел около 06.00 (07.00 мск). Пострадавшие, граждане Германии 45 и 68 лет, получили тяжелые ранения и были прооперированы в больнице. Позже был задержан 32-летний подозреваемый, он ранее привлекался к ответственности за насильственные и имущественные преступления, утоняет полиция. Кроме того, в прошлом у него были психические проблемы. Полиция обнаружила подозреваемого в его квартире, он был ранен, предположительно, он сам нанес себе травмы, но полиция не уточняет, какого характера. После задержания его отправили в больницу.Мотивы преступления не известны. По предварительным данным, злоумышленник и жертвы не знали друг друга, указаний на политический характер деяния нет, пишет полиция.Похожий случай произошел на прошлой неделе в Вюрцбурге. Там в пятницу 24-летний сомалиец напал с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был задержан, ведется расследование.

https://ria.ru/20210625/nozh-1738677909.html

https://ria.ru/20210626/napadeniya-1738699589.html

германия

эрфурт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, эрфурт, в мире