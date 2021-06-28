В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкая полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Полиция немецкого Эрфурта задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих, в результате которого пострадали два человека, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в Эрфурте, два человека пострадали, нападавший скрылся с места происшествия, его искали с использование вертолета.
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Во второй половине дня полиция Эрфурта уточнила, что инцидент произошел около 06.00 (07.00 мск). Пострадавшие, граждане Германии 45 и 68 лет, получили тяжелые ранения и были прооперированы в больнице. Позже был задержан 32-летний подозреваемый, он ранее привлекался к ответственности за насильственные и имущественные преступления, утоняет полиция. Кроме того, в прошлом у него были психические проблемы. Полиция обнаружила подозреваемого в его квартире, он был ранен, предположительно, он сам нанес себе травмы, но полиция не уточняет, какого характера. После задержания его отправили в больницу.
Мотивы преступления не известны. По предварительным данным, злоумышленник и жертвы не знали друг друга, указаний на политический характер деяния нет, пишет полиция.
Похожий случай произошел на прошлой неделе в Вюрцбурге. Там в пятницу 24-летний сомалиец напал с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был задержан, ведется расследование.
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