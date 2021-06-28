https://ria.ru/20210628/yalta-1738899715.html

У берегов Ялты начали проверку качества морской воды

У берегов Ялты начали проверку качества морской воды - РИА Новости, 28.06.2021

У берегов Ялты начали проверку качества морской воды

Началась проверка качества морской воды у берегов крымской Ялты, пробы будут брать ежедневно, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:00

2021-06-28T14:00

2021-06-28T14:20

туризм

туризм

подтопления в крыму

форос

наталья пеньковская

янина павленко

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Началась проверка качества морской воды у берегов крымской Ялты, пробы будут брать ежедневно, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Запрет на купание в море у берегов Ялты был введен более десяти дней назад из-за наводнения. Как отмечала в понедельник мэр Ялты Янина Павленко, купание могут разрешить в ближайшую неделю, как только обследуют дно у берегов и получат пробы, что морская вода хорошего качества."С сегодняшнего дня мы начали отбор проб исходя из ситуации с погодными условиями, исходя из течения, характерного для побережья Большой Ялты - от Фороса до Алупки. Это те первые пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение трех дней ежедневно", - сказала журналистам Пеньковская.По ее словам, о сроках снятия запрета на купание в морской воде говорить преждевременно, но туристы могут посещать пляжи и загорать на них.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты: реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210628/yalta-1738873001.html

https://ria.ru/20210628/yalta-1738880698.html

форос

керчь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, подтопления в крыму, форос, наталья пеньковская, янина павленко, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество