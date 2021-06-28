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Жители Ялты подали более 700 заявлений на возмещение ущерба
Жители Ялты подали более 700 заявлений на возмещение ущерба - РИА Новости, 28.06.2021
Жители Ялты подали более 700 заявлений на возмещение ущерба
В Ялте из-за наводнения 21 дом и квартиры признаны утраченными, всего поданы более 700 заявлений на возмещение ущерба, сообщила глава администрации города Янина РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:37
2021-06-28T11:37
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
ялта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Ялте из-за наводнения 21 дом и квартиры признаны утраченными, всего поданы более 700 заявлений на возмещение ущерба, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Более 700 заявлений подано было в адрес администрации от пострадавших, 21 дом и квартиры признаны по состоянию на сегодня полностью утраченными. Это люди, о которых сейчас в первую очередь надо позаботиться. Они проживают в пунктах временного размещение. Еще 70 – это пострадавшие, чьи дома и квартиры требуют капитального ремонта, около 650 человек – это люди, которые получают возмещение за нанесенный ущерб", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, в пунктах временного размещения остаются 38 человек. Принимаются меры для их переселения в "нормальные квартиры".Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, общество
Жители Ялты подали более 700 заявлений на возмещение ущерба
11:37 28.06.2021
 
© РИА НовостиПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте
© РИА Новости

Жители Ялты подали более 700 заявлений на возмещение ущерба после наводнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Ялте из-за наводнения 21 дом и квартиры признаны утраченными, всего поданы более 700 заявлений на возмещение ущерба, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Более 700 заявлений подано было в адрес администрации от пострадавших, 21 дом и квартиры признаны по состоянию на сегодня полностью утраченными. Это люди, о которых сейчас в первую очередь надо позаботиться. Они проживают в пунктах временного размещение. Еще 70 – это пострадавшие, чьи дома и квартиры требуют капитального ремонта, около 650 человек – это люди, которые получают возмещение за нанесенный ущерб", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, в пунктах временного размещения остаются 38 человек. Принимаются меры для их переселения в "нормальные квартиры".
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоКерчьЯлтаОбщество
 
 
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