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Наука
https://ria.ru/20210628/windows-1738623802.html
Все секреты Windows 11: что Microsoft приготовила в новейшей ОС
Все секреты Windows 11: что Microsoft приготовила в новейшей ОС - РИА Новости, 28.06.2021
Все секреты Windows 11: что Microsoft приготовила в новейшей ОС
Корпорация Microsoft вместо рутинного обновления операционной системы Windows 10 представила Windows 11. Что интересного в этой компьютерной ОС и стоит ли на... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:00
2021-06-28T08:01
наука
windows
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google
apple ipad
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технологии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Корпорация Microsoft вместо рутинного обновления операционной системы Windows 10 представила Windows 11. Что интересного в этой компьютерной ОС и стоит ли на нее переходить — в материале РИА Новости.Новый интерфейсВнешне Windows 11 значительно изменилась по сравнению с "десяткой", получив многие из решений, которые готовились для отмененной Windows 10X. Первое, на что обращаешь внимание: меню "Пуск" теперь расположено по центру панели задач.Убрали не слишком популярные "живые плитки", который не критиковал только ленивый со времен Windows 8. Новое меню скорее напоминает то, что у Android или Chrome OS, — есть приложения, недавние документы и отдельная строка поиска. Не забыли и закругленные углы окон, о чем говорили инсайдеры с конца прошлого года.Значительно расширили способы кастомизации пользовательского интерфейса. Обновленные темный и светлый режимы выглядят симпатичнее, чем в "десятке". Очевидно, продвинутый темный режим пригодится с ноутбуками, оснащенными OLED-экранами, — модное, но пока дорогое и редкое решение.Дисплеям в Редмонде уделили особое внимание — новый режим Snap Layouts облегчит жизнь при использовании нескольких мониторов. Система позволит быстро привязывать приложения к различным режимам экрана, чтобы софт всегда располагался так, как вам удобно.Наконец, Microsoft продемонстрировал перерисованные иконки системы, многие из которых без особых изменений существуют с 90-х годов. Скорректировали и внешний вид "Проводника" — менеджер файлов стал гораздо функциональнее и интуитивнее. Возвращение виджетов и работа с Android-приложениямиМногие помнят, что в легендарной Windows 7 были так называемые гаджеты — сейчас подобные элементы графического интерфейса, этакие мини-программы, называются в iOS и Android виджетами. И они возвращаются в Windows 11. По реализации напоминают то, что в iOS и iPadOS, — отдельная панель, которая выдвигается свайпом по левой стороне экрана и наполняется персонализированным контентом. Встроенные виджеты включают в себя новостную ленту, погоду и карты, но позже появятся и решения от сторонних разработчиков.Постарались максимально облегчить работу с сенсорными дисплеями — как известно, Microsoft на этом направлении серьезно отстает от конкурентов. Вместо того чтобы переключаться в режим планшета, Windows 11 будет сама адаптироваться, и пользователь сможет легко управлять компьютером через тач-дисплей. Улучшили рукописный ввод и голосовой набор. С некоторыми активными стилусами Windows 11 будет поддерживать тактильную обратную связь, чего раньше не было.Снова корпорация пытается вдохнуть жизнь в не самый популярный магазин приложений Microsoft Store, отвадив пользователя вручную устанавливать софт. Редмондовцы заявили, что магазин полностью переработан, станут доступны программы, которых ранее там не было. И самая большая новость: Windows 11 сможет запускать приложения для Android. Microsoft заключила партнерство с Amazon и Intel для использования технологии Intel Bridge. Совместимость софта предусмотрели и для компьютеров на процессорах от AMD. Интересно, что устанавливать такой софт Microsoft предлагает не через привычный для Android-пользователей Google Play, а через собственный магазин либо с помощью Amazon, который представлен далеко не во всех странах.Как обновиться до Windows 11Если в 2015-м обновление растянулось на долгие месяцы, то Windows 11 намерены распространять быстрее, как это делают в мире мобильных операционок. Так, бета-версия станет доступна по программе Windows Insider уже в июле, а окончательный релиз начнет поступать на компьютеры осенью. Установить новинку можно через "Центр обновления" или вручную, с помощью образа ОС.Для владельцев лицензионных копий Windows 10 это будет бесплатно, "пиратам" на этот раз никаких послаблений. В Microsoft пока говорят о переходе на Windows 11 только с "десятки": возможно, компьютеры на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 придется обновлять до предпоследней версии, чтобы уже с нее перейти на 11-ю.Системные требования к компьютерам и ноутбукам для Windows 11 значительно выросли. Так, нужны минимум 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ быстрой (SSD) основной памяти, 64-разрядный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, дисплей с разрешением от 720p. В корпорации подтвердили и то, что для Windows 11 Home потребуется учетная запись и подключение к Сети.И чтобы не сомневаться в возможностях личного компьютера, Microsoft предлагает специальное приложение PC Health Check, проверяющее совместимость "железа" с Windows 11 и выдающее рекомендации, как проапгрейдить ПК, чтобы он ее получил.
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windows, microsoft corporation, google, apple ipad, google android, apple ios, технологии

Все секреты Windows 11: что Microsoft приготовила в новейшей ОС

08:00 28.06.2021 (обновлено: 08:01 28.06.2021)
 
© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Корпорация Microsoft вместо рутинного обновления операционной системы Windows 10 представила Windows 11. Что интересного в этой компьютерной ОС и стоит ли на нее переходить — в материале РИА Новости.

Новый интерфейс

Внешне Windows 11 значительно изменилась по сравнению с "десяткой", получив многие из решений, которые готовились для отмененной Windows 10X. Первое, на что обращаешь внимание: меню "Пуск" теперь расположено по центру панели задач.
Убрали не слишком популярные "живые плитки", который не критиковал только ленивый со времен Windows 8. Новое меню скорее напоминает то, что у Android или Chrome OS, — есть приложения, недавние документы и отдельная строка поиска. Не забыли и закругленные углы окон, о чем говорили инсайдеры с конца прошлого года.
Значительно расширили способы кастомизации пользовательского интерфейса. Обновленные темный и светлый режимы выглядят симпатичнее, чем в "десятке". Очевидно, продвинутый темный режим пригодится с ноутбуками, оснащенными OLED-экранами, — модное, но пока дорогое и редкое решение.
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Дисплеям в Редмонде уделили особое внимание — новый режим Snap Layouts облегчит жизнь при использовании нескольких мониторов. Система позволит быстро привязывать приложения к различным режимам экрана, чтобы софт всегда располагался так, как вам удобно.
Наконец, Microsoft продемонстрировал перерисованные иконки системы, многие из которых без особых изменений существуют с 90-х годов. Скорректировали и внешний вид "Проводника" — менеджер файлов стал гораздо функциональнее и интуитивнее.

Возвращение виджетов и работа с Android-приложениями

Многие помнят, что в легендарной Windows 7 были так называемые гаджеты — сейчас подобные элементы графического интерфейса, этакие мини-программы, называются в iOS и Android виджетами. И они возвращаются в Windows 11. По реализации напоминают то, что в iOS и iPadOS, — отдельная панель, которая выдвигается свайпом по левой стороне экрана и наполняется персонализированным контентом. Встроенные виджеты включают в себя новостную ленту, погоду и карты, но позже появятся и решения от сторонних разработчиков.
© Microsoft

Виджеты Windows 11

Windows 11
1 из 3

Виджеты Windows 11

© Microsoft
© Microsoft

Обновленный магазин приложений

Windows 11
2 из 3

Обновленный магазин приложений

© Microsoft
© Microsoft

Файловый менеджер Windows 11

Windows 11
3 из 3

Файловый менеджер Windows 11

© Microsoft
1 из 3

Виджеты Windows 11

© Microsoft
2 из 3

Обновленный магазин приложений

© Microsoft
3 из 3

Файловый менеджер Windows 11

© Microsoft
Постарались максимально облегчить работу с сенсорными дисплеями — как известно, Microsoft на этом направлении серьезно отстает от конкурентов. Вместо того чтобы переключаться в режим планшета, Windows 11 будет сама адаптироваться, и пользователь сможет легко управлять компьютером через тач-дисплей. Улучшили рукописный ввод и голосовой набор. С некоторыми активными стилусами Windows 11 будет поддерживать тактильную обратную связь, чего раньше не было.
Снова корпорация пытается вдохнуть жизнь в не самый популярный магазин приложений Microsoft Store, отвадив пользователя вручную устанавливать софт. Редмондовцы заявили, что магазин полностью переработан, станут доступны программы, которых ранее там не было.
И самая большая новость: Windows 11 сможет запускать приложения для Android. Microsoft заключила партнерство с Amazon и Intel для использования технологии Intel Bridge. Совместимость софта предусмотрели и для компьютеров на процессорах от AMD. Интересно, что устанавливать такой софт Microsoft предлагает не через привычный для Android-пользователей Google Play, а через собственный магазин либо с помощью Amazon, который представлен далеко не во всех странах.

Как обновиться до Windows 11

Если в 2015-м обновление растянулось на долгие месяцы, то Windows 11 намерены распространять быстрее, как это делают в мире мобильных операционок. Так, бета-версия станет доступна по программе Windows Insider уже в июле, а окончательный релиз начнет поступать на компьютеры осенью. Установить новинку можно через "Центр обновления" или вручную, с помощью образа ОС.
Для владельцев лицензионных копий Windows 10 это будет бесплатно, "пиратам" на этот раз никаких послаблений. В Microsoft пока говорят о переходе на Windows 11 только с "десятки": возможно, компьютеры на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 придется обновлять до предпоследней версии, чтобы уже с нее перейти на 11-ю.
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Системные требования к компьютерам и ноутбукам для Windows 11 значительно выросли. Так, нужны минимум 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ быстрой (SSD) основной памяти, 64-разрядный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, дисплей с разрешением от 720p. В корпорации подтвердили и то, что для Windows 11 Home потребуется учетная запись и подключение к Сети.
И чтобы не сомневаться в возможностях личного компьютера, Microsoft предлагает специальное приложение PC Health Check, проверяющее совместимость "железа" с Windows 11 и выдающее рекомендации, как проапгрейдить ПК, чтобы он ее получил.
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationGoogleApple iPadGoogle AndroidApple iOSТехнологии
 
 
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