https://ria.ru/20210628/vzryv-1738944769.html

В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек

В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек - РИА Новости, 28.06.2021

В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек

При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant & Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении пожарной службы... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:04

2021-06-28T18:04

2021-06-28T18:15

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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant & Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении пожарной службы британской столицы."Бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине на месте происшествия", - отмечается в сообщении.На месте работают 15 пожарных машин и около 100 огнеборцев.По обновленным данным пожарных, в результате возгорания сгорели три коммерческих постройки под железнодорожными сводами станции, также горят шесть автомобилей и телефонная будка. Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы."Большинство дорог перекрыто, мы просим людей избегать этой зоны и держать окна и двери закрытыми, пока пожарные берут огонь под контроль", - заявил командир пожарной станции Джеймс Райан.Ранее полиция Лондона заявила, что пожар у станции Elephant & Castle не связан с терроризмом.

https://ria.ru/20210628/vzryv-1738934907.html

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