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В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек
В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек - РИА Новости, 28.06.2021
В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек
При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant & Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении пожарной службы... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:04
2021-06-28T18:15
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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant &amp; Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении пожарной службы британской столицы."Бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине на месте происшествия", - отмечается в сообщении.На месте работают 15 пожарных машин и около 100 огнеборцев.По обновленным данным пожарных, в результате возгорания сгорели три коммерческих постройки под железнодорожными сводами станции, также горят шесть автомобилей и телефонная будка. Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы."Большинство дорог перекрыто, мы просим людей избегать этой зоны и держать окна и двери закрытыми, пока пожарные берут огонь под контроль", - заявил командир пожарной станции Джеймс Райан.Ранее полиция Лондона заявила, что пожар у станции Elephant &amp; Castle не связан с терроризмом.
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великобритания, лондон, в мире
В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек
18:04 28.06.2021 (обновлено: 18:15 28.06.2021)
 
© REUTERS / Henry NichollsАвтомобили спецслужб у станции Elephant and Castle лондонского метро, где произошел взрыв
Автомобили спецслужб у станции Elephant and Castle лондонского метро, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Henry Nicholls

В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant & Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении пожарной службы британской столицы.
"Бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине на месте происшествия", - отмечается в сообщении.
На месте работают 15 пожарных машин и около 100 огнеборцев.
По обновленным данным пожарных, в результате возгорания сгорели три коммерческих постройки под железнодорожными сводами станции, также горят шесть автомобилей и телефонная будка. Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы.
"Большинство дорог перекрыто, мы просим людей избегать этой зоны и держать окна и двери закрытыми, пока пожарные берут огонь под контроль", - заявил командир пожарной станции Джеймс Райан.
Ранее полиция Лондона заявила, что пожар у станции Elephant & Castle не связан с терроризмом.
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