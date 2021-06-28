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Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона
Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона - РИА Новости, 28.06.2021
Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона
Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant & Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:17
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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant &amp; Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы."Инцидент не связан с терроризмом", - говорится в заявлении стражей порядка.В понедельник около 14.00 (16.00 мск) мощный пожар начался у станции Elephant &amp; Castle в центре Лондона. На кадрах, снятых очевидцами, виден огромный столб черного дыма, а также языки пламени на месте возгорания. Также были слышны хлопки, похожие на взрыв.По данным пожарной службы, под арками железнодорожного моста горят коммерческие постройки, пламя задело рядом стоящие автомобили и телефонную будку.На месте инцидента работают 10 пожарных машин и 70 огнеборцев.
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великобритания, лондон, в мире
Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона
17:17 28.06.2021
 
© REUTERS / Social mediaДым на месте взрыва в метро Лондона
Дым на месте взрыва в метро Лондона - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Social media

Полиция заявила, что взрыв в центре Лондона не связан с терроризмом

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant & Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы.
"Инцидент не связан с терроризмом", - говорится в заявлении стражей порядка.
В понедельник около 14.00 (16.00 мск) мощный пожар начался у станции Elephant & Castle в центре Лондона. На кадрах, снятых очевидцами, виден огромный столб черного дыма, а также языки пламени на месте возгорания. Также были слышны хлопки, похожие на взрыв.
По данным пожарной службы, под арками железнодорожного моста горят коммерческие постройки, пламя задело рядом стоящие автомобили и телефонную будку.
На месте инцидента работают 10 пожарных машин и 70 огнеборцев.
 
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