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Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона

Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона - РИА Новости, 28.06.2021

Полиция прокомментировала взрыв в центре Лондона

Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant & Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:17

2021-06-28T17:17

2021-06-28T17:17

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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant & Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы."Инцидент не связан с терроризмом", - говорится в заявлении стражей порядка.В понедельник около 14.00 (16.00 мск) мощный пожар начался у станции Elephant & Castle в центре Лондона. На кадрах, снятых очевидцами, виден огромный столб черного дыма, а также языки пламени на месте возгорания. Также были слышны хлопки, похожие на взрыв.По данным пожарной службы, под арками железнодорожного моста горят коммерческие постройки, пламя задело рядом стоящие автомобили и телефонную будку.На месте инцидента работают 10 пожарных машин и 70 огнеборцев.

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великобритания, лондон, в мире