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В центре Лондона прогремел взрыв

В центре Лондона прогремел взрыв - РИА Новости, 28.06.2021

В центре Лондона прогремел взрыв

У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:48

2021-06-28T16:48

2021-06-28T17:43

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ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы."Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.На месте возгорания работают десять единиц техники и 70 пожарных.Как видно на кадрах, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени. По словам очевидцев, там были слышны хлопки, похожие на взрыв.

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Кадры взрыва у станции метро в центре Лондона Лондон. Мощный взрыв прогремел у станции метро Elephant and Castle в центре города. На месте 70 пожарных. 2021-06-28T16:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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