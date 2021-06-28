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В центре Лондона прогремел взрыв
В центре Лондона прогремел взрыв - РИА Новости, 28.06.2021
В центре Лондона прогремел взрыв
У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы. РИА Новости, 28.06.2021
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ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. У станции метро Elephant &amp; Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы."Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.На месте возгорания работают десять единиц техники и 70 пожарных.Как видно на кадрах, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени. По словам очевидцев, там были слышны хлопки, похожие на взрыв.
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Кадры взрыва у станции метро в центре Лондона
Лондон. Мощный взрыв прогремел у станции метро Elephant and Castle в центре города. На месте 70 пожарных.
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видео, великобритания, лондон, в мире
В центре Лондона прогремел взрыв
ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы.
2021-06-28T16:48
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В центре Лондона прогремел взрыв
16:48 28.06.2021 (обновлено: 17:43 28.06.2021)
 

В центре Лондона прогремел взрыв

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ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы.
"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.
На месте возгорания работают десять единиц техники и 70 пожарных.
Как видно на кадрах, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени. По словам очевидцев, там были слышны хлопки, похожие на взрыв.
 
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