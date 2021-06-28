https://ria.ru/20210628/vybory-1738901270.html
В ОП опасаются провокаций накануне выборов
В ОП опасаются провокаций накануне выборов - РИА Новости, 28.06.2021
В ОП опасаются провокаций накануне выборов
Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев считает, что накануне выборов могут готовиться... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:11
2021-06-28T14:11
2021-06-28T14:11
россия
госдума рф
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_e60840513588c74e660e22c8edd80f4f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев считает, что накануне выборов могут готовиться провокации."У нас нет сомнений, что готовится достаточно серьезное вмешательство в российские выборы. Готовятся к провокациям, активизировались", - сказал Григорьев на подписании соглашения между ОП РФ и рядом некоммерческих организаций о сотрудничестве при организации общественного наблюдения на выборах.Организовывать такие провокации, по словам общественника, будут "организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении"."Мы, гражданское общество России, готовы сделать все необходимое, чтобы не допустить этого вмешательства", - добавил Григорьев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737870457.html
https://ria.ru/20210624/kprf-1738472327.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9db328c9a89b28c7803d5814b10f0621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сша, политика
В ОП опасаются провокаций накануне выборов
В Общественной палате считают, что накануне выборов могут готовиться провокации