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В ОП опасаются провокаций накануне выборов
В ОП опасаются провокаций накануне выборов - РИА Новости, 28.06.2021
В ОП опасаются провокаций накануне выборов
Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев считает, что накануне выборов могут готовиться... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:11
2021-06-28T14:11
россия
госдума рф
сша
политика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев считает, что накануне выборов могут готовиться провокации."У нас нет сомнений, что готовится достаточно серьезное вмешательство в российские выборы. Готовятся к провокациям, активизировались", - сказал Григорьев на подписании соглашения между ОП РФ и рядом некоммерческих организаций о сотрудничестве при организации общественного наблюдения на выборах.Организовывать такие провокации, по словам общественника, будут "организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении"."Мы, гражданское общество России, готовы сделать все необходимое, чтобы не допустить этого вмешательства", - добавил Григорьев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября.
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россия, госдума рф, сша, политика
В ОП опасаются провокаций накануне выборов
14:11 28.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Общественной палате считают, что накануне выборов могут готовиться провокации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев считает, что накануне выборов могут готовиться провокации.
"У нас нет сомнений, что готовится достаточно серьезное вмешательство в российские выборы. Готовятся к провокациям, активизировались", - сказал Григорьев на подписании соглашения между ОП РФ и рядом некоммерческих организаций о сотрудничестве при организации общественного наблюдения на выборах.
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Организовывать такие провокации, по словам общественника, будут "организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении".
"Мы, гражданское общество России, готовы сделать все необходимое, чтобы не допустить этого вмешательства", - добавил Григорьев.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября.
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