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Патрушев во вторник посетит Белоруссию

Патрушев во вторник посетит Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2021

Патрушев во вторник посетит Белоруссию

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Белоруссию, где пройдут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:50

2021-06-28T17:50

2021-06-28T17:55

николай патрушев

россия

белоруссия

безопасность

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Белоруссию, где пройдут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Двадцать девятого июня Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетит Республику Белоруссию. В Минске Николай Патрушев и Государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738933205.html

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николай патрушев, россия, белоруссия, безопасность, в мире