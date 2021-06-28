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Патрушев во вторник посетит Белоруссию
Патрушев во вторник посетит Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2021
Патрушев во вторник посетит Белоруссию
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Белоруссию, где пройдут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:50
2021-06-28T17:50
2021-06-28T17:55
николай патрушев
россия
белоруссия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Белоруссию, где пройдут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Двадцать девятого июня Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетит Республику Белоруссию. В Минске Николай Патрушев и Государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738933205.html
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николай патрушев, россия, белоруссия, безопасность, в мире
Патрушев во вторник посетит Белоруссию
17:50 28.06.2021 (обновлено: 17:55 28.06.2021)
Патрушев во вторник посетит Белоруссию для проведения консультаций по безопасности