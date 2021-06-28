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СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee - РИА Новости, 29.06.2021
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
Предварительные результаты вскрытия подтвердили, что основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, покончил с собой, сообщает РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-28T19:47
2021-06-29T05:23
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предварительные результаты вскрытия подтвердили, что основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, покончил с собой, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.Тело 75-летнего Макафи было обнаружено в тюремной камере 23 июня. В этот же день стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи обвиняют в неуплате налогов.Семья Макафи уже заявляла, что потребует проведения еще одной, независимой, патологоанатомической экспертизы. Его супруга Дженис Макафи на прошлой недели посетила тюрьму и встречалась с заместителем ее начальника и главным врачом. Она заявила прессе, что беседовала с мужем в день его гибели и он не имел никаких суицидальных намерений.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".
https://ria.ru/20210625/smert-1738640422.html
https://ria.ru/20210625/mcafee-1738552108.html
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стамбул, сша, испания, в мире
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
19:47 28.06.2021 (обновлено: 05:23 29.06.2021)
 
© REUTERS / Alexandre MeneghiniАмериканский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini

Pais сообщила, что вскрытие подтвердило версию о самоубийстве основателя McAfee

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предварительные результаты вскрытия подтвердили, что основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, покончил с собой, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.
Тело 75-летнего Макафи было обнаружено в тюремной камере 23 июня. В этот же день стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи обвиняют в неуплате налогов.
Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:27
Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ
Семья Макафи уже заявляла, что потребует проведения еще одной, независимой, патологоанатомической экспертизы. Его супруга Дженис Макафи на прошлой недели посетила тюрьму и встречалась с заместителем ее начальника и главным врачом. Она заявила прессе, что беседовала с мужем в день его гибели и он не имел никаких суицидальных намерений.
Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.
В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 10:43
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