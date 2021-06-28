https://ria.ru/20210628/vskrytie-1738962197.html
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee - РИА Новости, 29.06.2021
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
Предварительные результаты вскрытия подтвердили, что основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, покончил с собой, сообщает РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-28T19:47
2021-06-28T19:47
2021-06-29T05:23
стамбул
сша
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366336_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_185000001721c5de24dfc7dea122ed6c.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предварительные результаты вскрытия подтвердили, что основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в барселонской тюрьме, покончил с собой, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.Тело 75-летнего Макафи было обнаружено в тюремной камере 23 июня. В этот же день стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи обвиняют в неуплате налогов.Семья Макафи уже заявляла, что потребует проведения еще одной, независимой, патологоанатомической экспертизы. Его супруга Дженис Макафи на прошлой недели посетила тюрьму и встречалась с заместителем ее начальника и главным врачом. Она заявила прессе, что беседовала с мужем в день его гибели и он не имел никаких суицидальных намерений.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".
https://ria.ru/20210625/smert-1738640422.html
https://ria.ru/20210625/mcafee-1738552108.html
стамбул
сша
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366336_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0fe96060c7c425a85c1406dced8385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, сша, испания, в мире
СМИ сообщили о результатах вскрытия тела основателя McAfee
19:47 28.06.2021 (обновлено: 05:23 29.06.2021)
Pais сообщила, что вскрытие подтвердило версию о самоубийстве основателя McAfee