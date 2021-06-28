https://ria.ru/20210628/vrachi-1738844694.html

Опрос показал, что россияне верят мифам в интернете больше, чем врачам

Опрос показал, что россияне верят мифам в интернете больше, чем врачам - РИА Новости, 28.06.2021

Опрос показал, что россияне верят мифам в интернете больше, чем врачам

Пациенты в России зачастую доверяют непроверенной медицинской информации в интернете больше, чем словам врачей, но переубедить пациентов возможно, следует из... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T05:14

2021-06-28T05:14

2021-06-28T05:14

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пациенты в России зачастую доверяют непроверенной медицинской информации в интернете больше, чем словам врачей, но переубедить пациентов возможно, следует из исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" и платформы для врачей "Врачи РФ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование, проведенное в июне текущего года, основано на опросе 1278 практикующих врачей.При этом также большинство респондентов (68%) отмечают, что переубедить пациента, начитавшегося статей сомнительного качества о заболевании или о лечении, сложно, но в целом возможно.Почти половина опрошенных (48%) считают, что такая ситуация могла стать следствием неприятного опыта пациента в прошлом, например, когда лечение оказывалось неэффективным, а 45% опрошенных полагают, что пациенты предпочитают альтернативные методы лечения, чтобы избежать каких-либо медицинских процедур."Обращение к непроверенным источникам за получением медицинской информации мешает построению эффективных отношений врача и пациента. Иногда люди полагают, что могут самостоятельно поставить себе диагноз и назначить лечение, изучив различные материалы в сети, что, конечно, затрудняет работу доктора", - отметила медицинский директор сервиса "Доктор рядом" Екатерина Кузина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738528572.html

https://ria.ru/20210621/myasnikov-1737880880.html

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россия, врачи, здоровье, youtube, москва, исследование, общество