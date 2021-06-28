https://ria.ru/20210628/volodin-1738927460.html

Володин ревакцинировался от коронавируса

Володин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021

Володин ревакцинировался от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:31

2021-06-28T16:31

2021-06-28T16:31

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса."Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода", - сказал Володин журналистам.Он уточнил, что речь идет об одной из вакцин, разработанных отечественными учеными, но не уточнил, о какой именно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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