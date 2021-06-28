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Володин ревакцинировался от коронавируса
Володин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
Володин ревакцинировался от коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:31
2021-06-28T16:31
2021-06-28T16:31
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса."Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода", - сказал Володин журналистам.Он уточнил, что речь идет об одной из вакцин, разработанных отечественными учеными, но не уточнил, о какой именно.
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РИА Новости
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Володин ревакцинировался от коронавируса
Володин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса