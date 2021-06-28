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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/volodin-1738927460.html
Володин ревакцинировался от коронавируса
Володин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
Володин ревакцинировался от коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:31
2021-06-28T16:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса."Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода", - сказал Володин журналистам.Он уточнил, что речь идет об одной из вакцин, разработанных отечественными учеными, но не уточнил, о какой именно.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, общество
Володин ревакцинировался от коронавируса
16:31 28.06.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ

Володин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вновь вакцинировался от коронавируса.
"Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода", - сказал Володин журналистам.
Он уточнил, что речь идет об одной из вакцин, разработанных отечественными учеными, но не уточнил, о какой именно.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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