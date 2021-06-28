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Салливан рассказал о сложностях в получении виз американскими дипломатами
Салливан рассказал о сложностях в получении виз американскими дипломатами - РИА Новости, 28.06.2021
Салливан рассказал о сложностях в получении виз американскими дипломатами
На саммите в Женеве Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали вопрос выдачи виз для сотрудников американских дипмиссий, которые могли бы заменить... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T22:41
2021-06-28T23:41
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На саммите в Женеве Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали вопрос выдачи виз для сотрудников американских дипмиссий, которые могли бы заменить местный персонал. Об этом рассказал посол Штатов в России Джон Салливан.В ответ на санкционную политику Вашингтона Москва запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Ранее Салливан напомнил, что к 1 августа американская дипмиссия в столице должна привести свой состав в соответствие с новыми требованиями. При этом, как 25 июня заявил замглавы МИД Сергей Рябков, российская сторона не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян американскими гражданами. Однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.Сегодня Салливан заявил, что из-за российских требований после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ради политики сдерживания других стран Вашингтон применяет "удары по гуманитарному измерению" и уже не первый год уничтожает свою консульскую службу в России."Официальный представитель МИД России упустила из виду, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. Кстати, это отдельно обсуждалось на встрече в Женеве: необходимость получения нами виз, для того чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не сможем нанимать на работу", — сказал посол в эфире телеканала "Дождь".По его словам, за несколько лет это стало проблемой для обеих сторон, которые "жалуются на то, что визы выдаются медленно"."Проблема не в этом: у нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно незамедлительно решить", — добавил он.Санкции США и ответные мерыСША 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Меры также запрещают американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. После этого в МИД России отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ российской стороны на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. Помимо высылки десяти американских дипломатов, Москва денонсировала соглашение о поездках дипломатов из Штатов за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Россия анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. США внесли в список недружественных государств.Американское посольство из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в дипмиссии уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать некоторые консульские услуги для граждан США. При этом в Москве готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
https://ria.ru/20210625/posol-1738664448.html
https://ria.ru/20210621/antonov-1737832021.html
https://ria.ru/20210621/diplomatiya-1737892103.html
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша
Салливан рассказал о сложностях в получении виз американскими дипломатами
22:41 28.06.2021 (обновлено: 23:41 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Салливан: на саммите в Женеве обсуждались трудности при получении виз американскими дипломатами

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На саммите в Женеве Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали вопрос выдачи виз для сотрудников американских дипмиссий, которые могли бы заменить местный персонал. Об этом рассказал посол Штатов в России Джон Салливан.
В ответ на санкционную политику Вашингтона Москва запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Ранее Салливан напомнил, что к 1 августа американская дипмиссия в столице должна привести свой состав в соответствие с новыми требованиями. При этом, как 25 июня заявил замглавы МИД Сергей Рябков, российская сторона не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян американскими гражданами. Однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.
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Посол России заявил, что проблема с визами для дипломатов в США не решена
Сегодня Салливан заявил, что из-за российских требований после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ради политики сдерживания других стран Вашингтон применяет "удары по гуманитарному измерению" и уже не первый год уничтожает свою консульскую службу в России.
"Официальный представитель МИД России упустила из виду, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. Кстати, это отдельно обсуждалось на встрече в Женеве: необходимость получения нами виз, для того чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не сможем нанимать на работу", — сказал посол в эфире телеканала "Дождь".
По его словам, за несколько лет это стало проблемой для обеих сторон, которые "жалуются на то, что визы выдаются медленно".
"Проблема не в этом: у нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно незамедлительно решить", — добавил он.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Санкции США и ответные меры

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Меры также запрещают американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. После этого в МИД России отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ российской стороны на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. Помимо высылки десяти американских дипломатов, Москва денонсировала соглашение о поездках дипломатов из Штатов за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Россия анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. США внесли в список недружественных государств.
Американское посольство из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в дипмиссии уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать некоторые консульские услуги для граждан США. При этом в Москве готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 13:15
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