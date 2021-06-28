https://ria.ru/20210628/vinograd-1738915425.html

Испанские винные сорта винограда вышли из России, доказали ученые

Испанские винные сорта винограда вышли из России, доказали ученые - РИА Новости, 28.06.2021

Испанские винные сорта винограда вышли из России, доказали ученые

Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский", это выяснили генетики Национального... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:29

2021-06-28T15:29

2021-06-28T15:29

россия

черное море

курчатовский институт

михаил ковальчук

испания

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский", это выяснили генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", сообщил президент центра Михаил Ковальчук.Выступая в понедельник с научно-популярной лекцией в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук рассказал, что в Курчатовском институте активно идут генетические исследования, в том числе в интересах виноделия."Мы сейчас впервые расшифровали семь геномов автохтонных сортов винограда", - сказал Ковальчук. "Нам говорят, что у нас все (виноделие) чужое - это нам дали испанцы, это французы. Но, например основные испанские сорта - клоны нашего "Красностопа Золотовского". То есть первоначальный сорт - наш, а дальше появились испанские сорта", - добавил он."Автохтонный" означает виноградный сорт, который практически целиком является результатом природного скрещивания или мутаций в определенной винодельческой зоне и выращивается только там."Красностоп Золотовский" - старинный донской технический сорт винограда среднего периода созревания. Относится к эколого-географической группе сортов винограда бассейна Черного моря.

https://ria.ru/20210414/vino-1728172731.html

https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html

россия

черное море

испания

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россия, черное море, курчатовский институт, михаил ковальчук, испания