https://ria.ru/20210628/vinnik-1738957259.html
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда - РИА Новости, 28.06.2021
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения, подала кассационную жалобу, сообщил РИА Новости французский... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:11
2021-06-28T19:11
2021-06-28T19:11
дело александра винника
александр винник
франция
греция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_a4553233bc2d810c588dafdb21211017.jpg
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения, подала кассационную жалобу, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело.В прошлый четверг, 24 июня апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом Бело уточнил, что назначенный уголовным судом штраф в 100 тысяч евро, был отменен апелляционной инстанцией."Мы подали кассацию в пятницу", - сказал Бело РИА Новости. Он отметил, что на рассмотрение жалобы может уйти несколько месяцев.Защита Винника настаивает на его полной невиновности.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
https://ria.ru/20210528/vinnik-1734581479.html
франция
греция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_91c8ef7d0a7e28e3015155e554ec8ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело александра винника, александр винник, франция, греция, сша, в мире
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда