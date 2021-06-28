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Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда - РИА Новости, 28.06.2021
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения, подала кассационную жалобу, сообщил РИА Новости французский... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:11
2021-06-28T19:11
дело александра винника
александр винник
франция
греция
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения, подала кассационную жалобу, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело.В прошлый четверг, 24 июня апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом Бело уточнил, что назначенный уголовным судом штраф в 100 тысяч евро, был отменен апелляционной инстанцией."Мы подали кассацию в пятницу", - сказал Бело РИА Новости. Он отметил, что на рассмотрение жалобы может уйти несколько месяцев.Защита Винника настаивает на его полной невиновности.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
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франция
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дело александра винника, александр винник, франция, греция, сша, в мире
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
19:11 28.06.2021
 
© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости

Защита россиянина Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного во Франции к пяти годам тюремного заключения, подала кассационную жалобу, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянина Фредерик Бело.
В прошлый четверг, 24 июня апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом Бело уточнил, что назначенный уголовным судом штраф в 100 тысяч евро, был отменен апелляционной инстанцией.
"Мы подали кассацию в пятницу", - сказал Бело РИА Новости. Он отметил, что на рассмотрение жалобы может уйти несколько месяцев.
Защита Винника настаивает на его полной невиновности.
Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
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