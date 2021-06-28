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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsiny-1738946420.html
Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer
Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer - РИА Новости, 28.06.2021
Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer
Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:10
2021-06-28T18:10
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
astrazeneca
оксфордский университет
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ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет.Ученые изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя - вакцины вводились с интервалом в 4 недели. Университет обещает в скором будущем обнародовать результаты испытаний с 12-недельным интервалом."Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19", - говорится в заявлении университета.Авторы исследования отмечают, что проверили разные комбинации вакцин, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй - Pfizer, и наоборот."Это означает, что все возможные комбинации этих двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от COVID-19... Это даст больше гибкости при вакцинации как в Британии, так и во всем мире", - приводятся в сообщении слова представителя Оксфордского университета профессора Мэттью Снейпа.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , оксфордский университет
Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer
18:10 28.06.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Ученые заявили, что смешивание AstraZeneca и Pfizer эффективно против коронавируса

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет.
Ученые изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя - вакцины вводились с интервалом в 4 недели. Университет обещает в скором будущем обнародовать результаты испытаний с 12-недельным интервалом.
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"Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19", - говорится в заявлении университета.
Авторы исследования отмечают, что проверили разные комбинации вакцин, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй - Pfizer, и наоборот.
"Это означает, что все возможные комбинации этих двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от COVID-19... Это даст больше гибкости при вакцинации как в Британии, так и во всем мире", - приводятся в сообщении слова представителя Оксфордского университета профессора Мэттью Снейпа.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaОксфордский университет
 
 
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