https://ria.ru/20210628/vaktsiny-1738946420.html

Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer

Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer - РИА Новости, 28.06.2021

Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer

Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:10

2021-06-28T18:10

2021-06-28T18:10

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

astrazeneca

оксфордский университет

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ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет.Ученые изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя - вакцины вводились с интервалом в 4 недели. Университет обещает в скором будущем обнародовать результаты испытаний с 12-недельным интервалом."Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19", - говорится в заявлении университета.Авторы исследования отмечают, что проверили разные комбинации вакцин, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй - Pfizer, и наоборот."Это означает, что все возможные комбинации этих двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от COVID-19... Это даст больше гибкости при вакцинации как в Британии, так и во всем мире", - приводятся в сообщении слова представителя Оксфордского университета профессора Мэттью Снейпа.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , оксфордский университет