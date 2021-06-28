https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738954833.html
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:57
2021-06-28T18:57
2021-06-28T18:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727129907_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_1681befde59083584f046e9959f65800.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов."В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах", - сказал Беглов в эфире "Радио России-Санкт-Петербург"."Уверен – вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло", - добавил губернатор.Беглов отметил, что в настоящее время в городе продолжается работа по развертыванию коечных мощностей для пациентов с коронавирусом до уровня минувшей зимы."Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", - рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации.
https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727129907_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_cc0d82f7e9193ef2089bb7a62f0eb80a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, вакцинация, общество
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса развернут в ТЦ в Петербурге в ближайшее время
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости.
Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса
будут развернуты в торговых центрах Петербурга
в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов
.
"В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах", - сказал Беглов в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".
"Уверен – вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло", - добавил губернатор.
Беглов отметил, что в настоящее время в городе продолжается работа по развертыванию коечных мощностей для пациентов с коронавирусом до уровня минувшей зимы.
"Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации.