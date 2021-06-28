https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738954833.html

В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19

В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19

Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:57

2021-06-28T18:57

2021-06-28T18:57

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов."В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах", - сказал Беглов в эфире "Радио России-Санкт-Петербург"."Уверен – вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло", - добавил губернатор.Беглов отметил, что в настоящее время в городе продолжается работа по развертыванию коечных мощностей для пациентов с коронавирусом до уровня минувшей зимы."Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", - рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации.

https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html

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