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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738954833.html
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:57
2021-06-28T18:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
вакцинация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов."В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах", - сказал Беглов в эфире "Радио России-Санкт-Петербург"."Уверен – вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло", - добавил губернатор.Беглов отметил, что в настоящее время в городе продолжается работа по развертыванию коечных мощностей для пациентов с коронавирусом до уровня минувшей зимы."Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", - рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации.
https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html
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В петербургских ТЦ откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
18:57 28.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса развернут в ТЦ в Петербурге в ближайшее время

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса будут развернуты в торговых центрах Петербурга в ближайшее время, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах", - сказал Беглов в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".
"Уверен – вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло", - добавил губернатор.
Беглов отметил, что в настоящее время в городе продолжается работа по развертыванию коечных мощностей для пациентов с коронавирусом до уровня минувшей зимы.
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18 июня, 12:41
"Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации.
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