https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738950072.html

Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников

Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников - РИА Новости, 28.06.2021

Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников

Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:31

2021-06-28T18:31

2021-06-28T18:39

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

вакцинация

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в распоряжении РИА Новости."Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки России следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта РФ... вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (ревакцинацию при необходимости) работников организаций", - говорится в документе.При наличии возможности, рекомендуется проводить вакцинацию на территории учреждения. Также для сотрудников без прививки или медотвода может быть временно приостановлено посещение зданий организации.Отчеты о привитых и желающих ожидаются до 2 июля, а затем до 2 сентября - по данным на 1 июля и 1 сентября соответственно."Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости комментарии статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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2021

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