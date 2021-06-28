https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738950072.html
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников - РИА Новости, 28.06.2021
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:31
2021-06-28T18:31
2021-06-28T18:39
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
вакцинация
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в распоряжении РИА Новости."Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки России следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта РФ... вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (ревакцинацию при необходимости) работников организаций", - говорится в документе.При наличии возможности, рекомендуется проводить вакцинацию на территории учреждения. Также для сотрудников без прививки или медотвода может быть временно приостановлено посещение зданий организации.Отчеты о привитых и желающих ожидаются до 2 июля, а затем до 2 сентября - по данным на 1 июля и 1 сентября соответственно."Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости комментарии статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вакцинация
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
18:31 28.06.2021 (обновлено: 18:39 28.06.2021)
Минобрнауки порекомендовало привить сотрудников подведомственных организаций до 25 августа