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Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников - РИА Новости, 28.06.2021
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:31
2021-06-28T18:39
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
вакцинация
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в распоряжении РИА Новости."Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки России следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта РФ... вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (ревакцинацию при необходимости) работников организаций", - говорится в документе.При наличии возможности, рекомендуется проводить вакцинацию на территории учреждения. Также для сотрудников без прививки или медотвода может быть временно приостановлено посещение зданий организации.Отчеты о привитых и желающих ожидаются до 2 июля, а затем до 2 сентября - по данным на 1 июля и 1 сентября соответственно."Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости комментарии статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вакцинация
Минобрнауки порекомендовало своим организациям вакцинировать сотрудников
18:31 28.06.2021 (обновлено: 18:39 28.06.2021)
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Минобрнауки порекомендовало привить сотрудников подведомственных организаций до 25 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует привить до 25 августа сотрудников подведомственных учреждений, соответствующее письмо является в распоряжении РИА Новости.
"Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки России следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта РФ... вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (ревакцинацию при необходимости) работников организаций", - говорится в документе.
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18 июня, 12:41
При наличии возможности, рекомендуется проводить вакцинацию на территории учреждения. Также для сотрудников без прививки или медотвода может быть временно приостановлено посещение зданий организации.
Отчеты о привитых и желающих ожидаются до 2 июля, а затем до 2 сентября - по данным на 1 июля и 1 сентября соответственно.
"Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости комментарии статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.
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