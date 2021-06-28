https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738904032.html

Увольнять отказавшихся от прививки россиян нельзя, заявила Москалькова

Увольнять отказавшихся от прививки россиян нельзя, заявила Москалькова - РИА Новости, 28.06.2021

Увольнять отказавшихся от прививки россиян нельзя, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя тему обязательной вакцинации населения от COVID-19, заявила, что оснований для... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:27

2021-06-28T14:27

2021-06-28T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна москалькова

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя тему обязательной вакцинации населения от COVID-19, заявила, что оснований для увольнения россиян, отказавшихся от прививки, нет, а для отстранения от работы во благо обществу есть.Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет."Когда мэр города Краснодара сообщил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, считая, что нет таких правовых оснований для увольнения человека, а для отстранения во имя блага большого количества людей - есть", - сказала Москалькова.По ее словам, в отношении россиян, которые не могут сделать прививку от COVID-19, в частности по медицинским показаниям, тоже нужно проводить разъяснительную работу. "Нужно убеждать людей", - заключила омбудсмен.Ранее Москалькова сообщила о появлении нового понятия "ковидные права". По ее мнению, важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html

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