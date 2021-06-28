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Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов
Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов - РИА Новости, 28.06.2021
Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов
Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:18
2021-06-28T13:24
вакцина "спутник лайт"
евразийский экономический союз
сергей собянин
белоруссия
армения
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации мигрантов в Москве в пилотном режиме. По его словам, на первом этапе вакцинация осуществляется "Спутником Лайт". Прививать мигрантов будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в ряде сфер. По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых."Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника", - сообщает пресс-служба.В пресс-службе также пояснили, что после рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляется силами работодателя."Представитель работодателя передаёт администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации. Это может быть один из трёх документов – патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран-членов ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии)", - сообщает пресс-служба.В пресс-службе отметили, что перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача.Как уточняется в материалах мэрии, вакцинация мигрантов доступна в многофункциональном миграционном центре в Сахарово, а 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории ТЦ "Садовод".
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вакцина "спутник лайт", евразийский экономический союз, сергей собянин, белоруссия, армения, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов
13:18 28.06.2021 (обновлено: 13:24 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве вакцинация мигрантов будет стоить 1300 рублей, ее оплатит работодатель

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации мигрантов в Москве в пилотном режиме. По его словам, на первом этапе вакцинация осуществляется "Спутником Лайт". Прививать мигрантов будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в ряде сфер. По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.
"Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе также пояснили, что после рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляется силами работодателя.
"Представитель работодателя передаёт администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации. Это может быть один из трёх документов – патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран-членов ЕАЭСАрмении, Беларуси, Казахстана и Киргизии)", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача.
Как уточняется в материалах мэрии, вакцинация мигрантов доступна в многофункциональном миграционном центре в Сахарово, а 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории ТЦ "Садовод".
 
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