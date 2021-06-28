https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738891478.html

Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов

Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов - РИА Новости, 28.06.2021

Власти Москвы рассказали, сколько будет стоить вакцинация мигрантов

Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:18

2021-06-28T13:18

2021-06-28T13:24

вакцина "спутник лайт"

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сергей собянин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации мигрантов в Москве в пилотном режиме. По его словам, на первом этапе вакцинация осуществляется "Спутником Лайт". Прививать мигрантов будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в ряде сфер. По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых."Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника", - сообщает пресс-служба.В пресс-службе также пояснили, что после рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляется силами работодателя."Представитель работодателя передаёт администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации. Это может быть один из трёх документов – патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран-членов ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии)", - сообщает пресс-служба.В пресс-службе отметили, что перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача.Как уточняется в материалах мэрии, вакцинация мигрантов доступна в многофункциональном миграционном центре в Сахарово, а 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории ТЦ "Садовод".

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