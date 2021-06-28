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В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан - РИА Новости, 28.06.2021
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан
Граждане Афганистана - военные и гражданские лица - за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:16
2021-06-28T11:16
шавкат мирзиеев
мид узбекистана
эмомали рахмон
ташкент
афганистан
узбекистан
таджикистан
талибан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 июн – РИА Новости. Граждане Афганистана - военные и гражданские лица - за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно, заявил в понедельник пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов."Вам известно, что 23 июня в первый раз 53 гражданина и военных Афганистана совершили попытку нарушить границу и проникнуть в Узбекистан. После этого до сегодняшнего дня было совершено еще несколько таких действий, последнее было в субботу", - сказал Асадов в ходе брифинга.Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан. "В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению", - добавил он."Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей - Узбекистан и Таджикистан", - отметил Асадов. Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.Ранее МИД Узбекистана заявил, что Ташкент вернул на родину 53 пограничников и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу. В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.Вооруженная группа боевиков радикального движения Талибан 22 июня напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100.
https://ria.ru/20210627/taliby-1738827123.html
https://ria.ru/20210623/afganistan-1738224562.html
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шавкат мирзиеев, мид узбекистана, эмомали рахмон, ташкент, афганистан, узбекистан, таджикистан, талибан, в мире
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан
11:16 28.06.2021
 
CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek BorderУзбекистан
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek Border

В Ташкенте заявили, что граждане Афганистана несколько раз пытались проникнуть в Узбекистан

Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 июн – РИА Новости. Граждане Афганистана - военные и гражданские лица - за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно, заявил в понедельник пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
"Вам известно, что 23 июня в первый раз 53 гражданина и военных Афганистана совершили попытку нарушить границу и проникнуть в Узбекистан. После этого до сегодняшнего дня было совершено еще несколько таких действий, последнее было в субботу", - сказал Асадов в ходе брифинга.
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Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан. "В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению", - добавил он.
"Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей - Узбекистан и Таджикистан", - отметил Асадов. Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
Ранее МИД Узбекистана заявил, что Ташкент вернул на родину 53 пограничников и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу. В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.
Вооруженная группа боевиков радикального движения Талибан 22 июня напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100.
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Шавкат МирзиеевМИД УзбекистанаЭмомали РахмонТашкентАфганистанУзбекистанТаджикистанТалибанВ мире
 
 
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