https://ria.ru/20210628/uzbekistan-1738867790.html

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан - РИА Новости, 28.06.2021

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть в Узбекистан

Граждане Афганистана - военные и гражданские лица - за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:16

2021-06-28T11:16

2021-06-28T11:16

шавкат мирзиеев

мид узбекистана

эмомали рахмон

ташкент

афганистан

узбекистан

таджикистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151508/88/1515088856_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_df6c69fd9a959bd1f0a7d486e88afaaa.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн – РИА Новости. Граждане Афганистана - военные и гражданские лица - за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно, заявил в понедельник пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов."Вам известно, что 23 июня в первый раз 53 гражданина и военных Афганистана совершили попытку нарушить границу и проникнуть в Узбекистан. После этого до сегодняшнего дня было совершено еще несколько таких действий, последнее было в субботу", - сказал Асадов в ходе брифинга.Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан. "В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению", - добавил он."Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей - Узбекистан и Таджикистан", - отметил Асадов. Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.Ранее МИД Узбекистана заявил, что Ташкент вернул на родину 53 пограничников и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу. В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.Вооруженная группа боевиков радикального движения Талибан 22 июня напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100.

https://ria.ru/20210627/taliby-1738827123.html

https://ria.ru/20210623/afganistan-1738224562.html

ташкент

афганистан

узбекистан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шавкат мирзиеев, мид узбекистана, эмомали рахмон, ташкент, афганистан, узбекистан, таджикистан, талибан, в мире