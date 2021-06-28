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Новый дом для утиного семейства
Новый дом для утиного семейства - РИА Новости, 28.06.2021
Новый дом для утиного семейства
На Дворцовом пруду в "Останкине" установили новый дом для утиного семейства. Изготовлением и ремонтом птичьих шале занимаются специалисты Мосводостока. Плавучие "новостройки" для уток разместили на 52 водоемах Москвы. Среди них Цветковский, Красногвардейский, Головинский, Егерский и Гончаровский пруды.
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353
60
Новый дом для утиного семейства
На останкинском пруду для утиного семейства сколотили новый дом. Также специалисты Мосприроды начали подсчет водоплавающих птиц. "Летняя утиная перепись - 2021" проходит с конца июня до конца лета. Вопросы, на которые отвечают орнитологи в ходе учета, такие же, что и при переписи населения: пол, возраст, количество детей, место жительства.
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благоустройство, утки, останкино (музей-усадьба), москва, видео
Новый дом для утиного семейства
На Дворцовом пруду в "Останкине" установили новый дом для утиного семейства. Изготовлением и ремонтом птичьих шале занимаются специалисты Мосводостока. Плавучие "новостройки" для уток разместили на 52 водоемах Москвы. Среди них Цветковский, Красногвардейский, Головинский, Егерский и Гончаровский пруды.
2021-06-28T20:25
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Новый дом для утиного семейства

20:25 28.06.2021 (обновлено: 20:32 28.06.2021)
 
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На Дворцовом пруду в "Останкине" установили новый дом для утиного семейства. Изготовлением и ремонтом птичьих шале занимаются специалисты Мосводостока. Плавучие "новостройки" для уток разместили на 52 водоемах Москвы. Среди них Цветковский, Красногвардейский, Головинский, Егерский и Гончаровский пруды.
 
Останкино (музей-усадьба)Москва
 
 
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