Новый дом для утиного семейства

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На Дворцовом пруду в "Останкине" установили новый дом для утиного семейства. Изготовлением и ремонтом птичьих шале занимаются специалисты Мосводостока. Плавучие "новостройки" для уток разместили на 52 водоемах Москвы. Среди них Цветковский, Красногвардейский, Головинский, Егерский и Гончаровский пруды.