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В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения - РИА Новости, 28.06.2021
В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:52
2021-06-28T19:52
2021-06-28T20:00
янина павленко
керчь
кировский район
происшествия
подтопления в крыму
ялта
республика крым
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ЯЛТА, 28 июн – РИА Новости. Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Мы завершили сегодня предварительный подсчет нанесенного урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы – свыше 7 миллиардов рублей. Ну а суммы самих капитальных ремонтов гораздо больше", - сказала Павленко журналистам.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
керчь
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РИА Новости
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя
2021-06-28T19:52
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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янина павленко, керчь, кировский район, происшествия, видео, подтопления в крыму, ялта, республика крым
В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
19:52 28.06.2021 (обновлено: 20:00 28.06.2021)
Мэр Ялты заявил, что нанесенный стихией ущерб городу превысил семь миллиардов рублей