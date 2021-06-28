https://ria.ru/20210628/uscherb-1738962648.html

В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения

В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения - РИА Новости, 28.06.2021

В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения

Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:52

2021-06-28T19:52

2021-06-28T20:00

янина павленко

керчь

кировский район

происшествия

подтопления в крыму

ялта

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738747100_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_255ee980c951a50d2e6f5dc53b148a22.jpg

ЯЛТА, 28 июн – РИА Новости. Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Мы завершили сегодня предварительный подсчет нанесенного урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы – свыше 7 миллиардов рублей. Ну а суммы самих капитальных ремонтов гораздо больше", - сказала Павленко журналистам.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

кировский район

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-28T19:52 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, керчь, кировский район, происшествия, видео, подтопления в крыму, ялта, республика крым