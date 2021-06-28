https://ria.ru/20210628/upakovka-1738869148.html

В РЭО назвали основные критерии экологичности упаковки

В РЭО назвали основные критерии экологичности упаковки - РИА Новости, 28.06.2021

В РЭО назвали основные критерии экологичности упаковки

Степень экологичности упаковки зависит от возможности ее переработки и количества вторичных ресурсов, которые были использованы для ее производства, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:21

2021-06-28T11:21

2021-06-28T12:12

россия

алексей макрушин

российский экологический оператор

европа

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Степень экологичности упаковки зависит от возможности ее переработки и количества вторичных ресурсов, которые были использованы для ее производства, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин."Есть два основных критерия с точки зрения экологичности: насколько упаковку можно переработать и как много в этой упаковке вторичных ресурсов. Если упаковка сделана из "вторички" и может быть переработана еще раз, она наиболее экологична", - сказал Макрушин.Он отметил, что самыми экологичными материалами являются стекло и картон - их можно перерабатывать несколько раз практически без потери качества.Производитель будет вносить данные об упаковке в единую информационную систему перед выпуском товара в оборот, которая может появиться в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.Ранее в РЭО анонсировали создание информационной системы, которая позволит контролировать, какую упаковку используют производители для своих товаров."Перед тем, как производитель выпускает товар в оборот, он вносит в информационную систему данные об упаковке и только после этого может продавать товар. Конечно, это касается стандартной упаковки, которую мы видим на полке в магазинах. При таком учете появляется возможность принять во внимание факторы, которые влияют на экологичность упаковки… Такая система может появиться уже в следующем году", - сказал Макрушин.Он пояснил, что упаковка из нескольких компонентов перерабатывается хуже, потому что, как, например, в случае с упаковкой вермишели с пластиковым окошечком, на переработку попадают вместе и картон, и пластик."Поэтому в Европе на такую упаковку ввели повышающий коэффициент для экологического сбора. Но чтобы применить такой коэффициент, нужно, чтобы производитель внес информацию об упаковке в базу данных", - заметил Макрушин.По словам собеседника, самое сложное не столько создать информационную систему, сколько перевести бизнес на ее использование."Всем надо научиться вводить информацию в эту систему, отчитываться и так далее. Но если мы хотим, чтобы упаковка была действительно экологичной, надо, чтобы такая информация вносилась в систему и производители задумывались, во что они пакуют товар", - резюмировал Макрушин.Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне - снизиться на 50%. Одноразовые мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.Читайте полный текст интервью Алексея Макрушина >>

https://ria.ru/20210628/pererabotka-1738865933.html

https://ria.ru/20210604/gofrokarton-1735572365.html

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россия, алексей макрушин, российский экологический оператор, европа, экономика