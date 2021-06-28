"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Сенатор Алексей Пушков предрек крах Евросоюза при вступлении в него Украины
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии.
Ранее украинский лидер записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их, согласны ли они с тем, "что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины".
"Невозможно взять в толк, почему "европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины", как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины — и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было — и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС", — сказал Пушков.
"Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением "евро-проекта", а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет "полноценным", если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме", — указал Пушков.