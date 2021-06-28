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"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского
"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского - РИА Новости, 28.06.2021
"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского
Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:32
2021-06-28T03:32
евросоюз
алексей пушков
владимир зеленский
германия
европа
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии.Ранее украинский лидер записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их, согласны ли они с тем, "что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины".По словам сенатора, лишь затем в Евросоюзе решили "оторвать Украину от России". Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, "а большую проблему в виде нахлебника" со множеством собственных внутренних проблем.Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков.
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евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, германия, европа, киев, украина, в мире
"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского
03:32 28.06.2021
 
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Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков предрек крах Евросоюза при вступлении в него Украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии.
Ранее украинский лидер записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их, согласны ли они с тем, "что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины".
"Невозможно взять в толк, почему "европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины", как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС", — сказал Пушков.
По словам сенатора, лишь затем в Евросоюзе решили "оторвать Украину от России". Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, "а большую проблему в виде нахлебника" со множеством собственных внутренних проблем.
"Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением "евро-проекта", а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет "полноценным", если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме", — указал Пушков.
Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков.
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ЕвросоюзАлексей ПушковВладимир ЗеленскийГерманияЕвропаКиевУкраинаВ мире
 
 
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