https://ria.ru/20210628/ukraina-1738842658.html

"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского

"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского - РИА Новости, 28.06.2021

"Шаг к разрушению": Пушков предрек крах Евросоюза после слов Зеленского

Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:32

2021-06-28T03:32

2021-06-28T03:32

евросоюз

алексей пушков

владимир зеленский

германия

европа

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек в Telegram крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера Германии.Ранее украинский лидер записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их, согласны ли они с тем, "что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины".По словам сенатора, лишь затем в Евросоюзе решили "оторвать Украину от России". Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, "а большую проблему в виде нахлебника" со множеством собственных внутренних проблем.Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков.

https://ria.ru/20210627/klimkin-1738774169.html

германия

европа

киев

украина

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евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, германия, европа, киев, украина, в мире