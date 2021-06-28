https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738897179.html

Российская делегация в Вене осудила учения Sea Breeze в Черном море

Российская делегация в Вене осудила учения Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 28.06.2021

Российская делегация в Вене осудила учения Sea Breeze в Черном море

Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене заявила, что учения Sea Breeze 2021 не способствуют укреплению... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:46

2021-06-28T13:46

2021-06-28T15:23

sea breeze

игорь конашенков

нато

одесса

вена

сша

украина

в мире

россия

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ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене заявила, что учения Sea Breeze 2021 не способствуют укреплению безопасности в регионе.Официальная церемония открытия учений прошла в Одессе. Маневры продлятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран."Надеемся, что по итогам учений США проявят транспарентность в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе", — говорится в Twitter-аккаунте делегации.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

https://ria.ru/20210602/oruzhie-1735221961.html

https://ria.ru/20210628/odessa-1738882874.html

одесса

вена

сша

украина

россия

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