https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738853149.html
Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах
Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах - РИА Новости, 28.06.2021
Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах
Подразделения Восточного военного округа завершили масштабные учения на Сахалине и Курильских островах практическими действиями по отражению морского десанта... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:14
2021-06-28T09:14
2021-06-28T09:14
бтр-82ам
итуруп
тихоокеанский флот вмф россии
сахалин
курильские острова
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн - РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа завершили масштабные учения на Сахалине и Курильских островах практическими действиями по отражению морского десанта условного противника, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа."В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту "противника". В ходе учебного боя он был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО. Маневры прошли в трех локациях - на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир. Военнослужащие выполнили комплекс учебно-боевых задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп "противника", - говорится в сообщении.По сценарию учений, морские пехотинцы высадились на островах на современных бронетранспортерах БТР-82АМ. Военнослужащие армейского корпуса обнаружили противника и во взаимодействии с артиллерийскими и танковыми подразделениями уничтожили его десантные группы.В пресс-службе ВВО отмечают, что руководство военного округа дало высокую оценку действиям участников на всех этапах маневров. По итогам учений подразделения армейского корпуса показали лучшую результативность.В учениях принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше 10 кораблей и судов ТОФ различного назначения.
https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738844546.html
https://ria.ru/20210626/korabli-1738697477.html
итуруп
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бтр-82ам, итуруп, тихоокеанский флот вмф россии, сахалин, курильские острова, безопасность
Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах
Подразделения ВВО на учениях на Сахалине и Курилах уничтожили десант "противника"