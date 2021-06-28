https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738844839.html

Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем

Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем - РИА Новости, 28.06.2021

Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем

Истребители Миг-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты в сопровождении истребителей Су-35 РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T05:16

2021-06-28T05:16

2021-06-28T05:16

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Истребители Миг-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34 в ходе учений в восточной части Средиземного моря, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне", - сказали в военном ведомстве.Как рассказали в Минобороны, "в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику".По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью.В рамках учений, начавшихся 25 июня в восточной части Средиземного моря, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "Тартус".Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосец Queen Elizabeth, на котором находятся 10 американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей.

https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738844546.html

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россия, средиземное море, миг-31, f-35, су-35, москва, вмф рф, армия, безопасность