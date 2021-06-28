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https://ria.ru/20210628/tseny-1738888312.html
ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела
ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела - РИА Новости, 28.06.2021
ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:54
2021-06-28T14:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на одном из заседаний поинтересовался ростом цен на ПЦР-исследования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда ответила, что сроки и стоимость увеличиваются необоснованно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела
12:54 28.06.2021 (обновлено: 14:19 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела.

"В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", — сказано в сообщении.

Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на одном из заседаний поинтересовался ростом цен на ПЦР-исследования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда ответила, что сроки и стоимость увеличиваются необоснованно.
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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