https://ria.ru/20210628/tseny-1738888312.html

ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела

ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела - РИА Новости, 28.06.2021

ФАС проверит обоснованность роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:54

2021-06-28T12:54

2021-06-28T14:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на одном из заседаний поинтересовался ростом цен на ПЦР-исследования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда ответила, что сроки и стоимость увеличиваются необоснованно.

https://ria.ru/20210625/kliniki-1738604126.html

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2021

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