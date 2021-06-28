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ЦБ может повысить ключевую ставку в июле

ЦБ может повысить ключевую ставку в июле - РИА Новости, 28.06.2021

ЦБ может повысить ключевую ставку в июле

Банк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:01

2021-06-28T17:01

2021-06-28T17:01

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трёх заседаний - в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях."Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения... На прошлом заседании мы просигнализировали рынку, что повышение ставки в будущем необходимо, но размер будет обсуждаться на этом заседании (в июле - ред.). Я думаю, что диапазон такой, да", - сказала она в интервью Блумбергу.Таким образом, ставка уже в июле может составить от 5,75 до 6,5% годовых.Набиуллина добавила, что ЦБ хотел бы иметь сбалансированный подход к повышению ключевой ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, но двигаться шагами, предсказуемыми для рынка."Резкий рост ключевой ставки может создать сложности для финансового рынка, для адаптации к новому уровню ключевой ставки. Поэтому мы будет калибровать наши шаги", - добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html

https://ria.ru/20210627/kredity-1738778135.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика