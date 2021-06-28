https://ria.ru/20210628/trebovaniya-1738853319.html

В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения в общепите

В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения в общепите - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения в общепите

Новые меры против коронавируса вступили в силу в Москве. Так, эксперимент по "антиковидным" ресторанам распространяется на все заведения общепита и на массовые... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:16

2021-06-28T09:16

2021-06-28T09:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5a7c6981512c63bfbe15175196f91e22.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новые меры против коронавируса вступили в силу в Москве. Так, эксперимент по "антиковидным" ресторанам распространяется на все заведения общепита и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек, теперь туда попасть смогут только защищенные от коронавируса или переболевшие им.Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.Собянин сообщил, что решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты, но в целом, чтобы массовая вакцинация начала давать результат, понадобится еще 2-3 месяца, в связи с этим вводятся новые меры по противодействию коронавирусу.Только COVID-freeВ частности, эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида", отныне будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.Как отметил мэр, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у посетителей. Фудкорты также смогут открыться, но только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Те, кто не будут выполнять эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.Кроме того, 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.Мэр отметил, что в столице создана специальная группа разбора, которая поможет бизнесу и москвичам разобраться в новой системе. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.Исключение из правилБез предъявления QR-кода до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы.Также с 28 июня допускается посещение без предъявления QR-кода предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения. Однако это будет работать только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в там.Допускается посещение без предъявления QR-кода столовых, буфетов, кафе для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.Как получить кодЕсли человек переболел в Москве, имеет московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, то его данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших, и тогда QR-код можно получить через электронную медицинскую карту в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или в поликлинике. Там можно обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате (специальном терминале, расположенном в поликлинике).В случае если человек болел коронавирусом не в Москве или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном учреждении, и если у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, он может воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 так же не является основанием для доступа в заведения общепита.В случае сдачи ПЦР-теста и вакцинации в поликлиниках и лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС, код можно получить теми же способами. Срок действия кода от ПЦР-тестирования составляет три календарных дня с даты получения результата исследования.При этом если человек привился в других медучреждениях на Москвы - частных, ведомственных или федеральных, или в другом регионе, а также если у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то QR-код доступен: на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.Если данные о болезни, вакцинации или тестировании не найдены, необходимо обратиться в медучреждение, где была сделана процедура.Чтобы получить QR-код через портал mos.ru, нужно зайти на страницу с формой получения кода через раздел "Услуги" или по ссылке immune.mos.ru, пройти авторизацию, используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала gosuslugi.ru, подтвердить согласие с условиями получения сервиса. Тогда в сервисе сразу отобразится QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. Этот QR-код можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738851932.html

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html

https://ria.ru/20210626/obschepit-1738723346.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество