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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля - РИА Новости, 28.06.2021
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:07
2021-06-28T03:07
2021-06-28T03:12
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западная сибирь
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роман вильфанд
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.Вильфанд уточнил, что в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на один-два градуса.
https://ria.ru/20210628/pogoda-1738838311.html
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россия, погода, западная сибирь, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, красноярский край, общество
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
03:07 28.06.2021 (обновлено: 03:12 28.06.2021)
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло на большей части территории России в начале июля