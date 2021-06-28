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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля - РИА Новости, 28.06.2021
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:07
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россия
погода
западная сибирь
день россии
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
красноярский край
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.Вильфанд уточнил, что в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на один-два градуса.
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россия, погода, западная сибирь, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, красноярский край, общество
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
03:07 28.06.2021 (обновлено: 03:12 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка в жаркую погоду в Александровском саду в Москве
Девушка в жаркую погоду в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло на большей части территории России в начале июля

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале, она (температура. — Прим. ред.) будет выше (нормы. — Прим. ред.) на восемь градусов в начале июля, будет сохраняться опасная погода. В Якутии аналогичная ситуация: тоже выше нормы на четыре-восемь градусов, до 30 градусов", — сказал ученый.

По его словам, в этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.
Вильфанд уточнил, что в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на один-два градуса.
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РоссияПогодаЗападная СибирьДень РоссииРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКрасноярский крайОбщество
 
 
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