https://ria.ru/20210628/teplo-1738842215.html

Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля

Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля - РИА Новости, 28.06.2021

Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля

Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:07

2021-06-28T03:07

2021-06-28T03:12

россия

погода

западная сибирь

день россии

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

красноярский край

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура на большей части территории России ожидается выше нормы в начале июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.Вильфанд уточнил, что в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на один-два градуса.

https://ria.ru/20210628/pogoda-1738838311.html

россия

западная сибирь

москва

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, западная сибирь, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, красноярский край, общество