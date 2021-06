https://ria.ru/20210628/telegram-1738881029.html

На Telegram, Twitter и Facebook составили протоколы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram, Twitter и Facebook за неудаление запрещенного контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Telegram Messenger Inc., два протокола в отношении Twitter Inc., два протокола в отношении Facebook Inc.", - рассказал собеседник агентства.По каждому из них компании может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

