https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738926204.html

ОДКБ окажет Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном

ОДКБ окажет Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном - РИА Новости, 28.06.2021

ОДКБ окажет Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном

ОДКБ окажет Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:26

2021-06-28T16:26

2021-06-28T16:26

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ОДКБ окажет Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь", - сказал он."Пока Таджикистан не обращался в ОДКБ в связи с ситуацией, которая возникла на афганской территории вблизи границы республики", - сказал Зайнетдинов.Ранее в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщили РИА Новости, что в результате нападения талибов на пограничный пункт Укчук уезда Калдор афганской провинции Балх 17 военнослужащих правительственных войск отступили на территорию Таджикистана.Вооруженная группа боевиков радикального движения Талибан 22 июня напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100.

https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738923486.html

https://ria.ru/20210628/uzbekistan-1738867790.html

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балх, афганистан, таджикистан, талибан, в мире