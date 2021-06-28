https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738923486.html

Таджикистан проинформировал ОДКБ о ситуации в Афганистане у его границы

Таджикистан проинформировал ОДКБ о ситуации в Афганистане у его границы - РИА Новости, 28.06.2021

Таджикистан проинформировал ОДКБ о ситуации в Афганистане у его границы

Таджикистан в понедельник проинформировал ОДКБ о складывающейся ситуации на афганской территории вблизи его границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:12

2021-06-28T16:12

2021-06-28T16:28

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Таджикистан в понедельник проинформировал ОДКБ о складывающейся ситуации на афганской территории вблизи его границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Таджикская сторона проинформировала сегодня подробно руководство ОДКБ о складывающейся ситуации", - сказал он.Ранее в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщили РИА Новости, что в результате нападения талибов на пограничный пункт Укчук уезда Калдор афганской провинции Балх 17 военнослужащих правительственных войск отступили на территорию Таджикистана.Вооруженная группа боевиков радикального движения Талибан 22 июня напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100.

https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738926204.html

https://ria.ru/20210628/uzbekistan-1738867790.html

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балх, талибан, одкб, афганистан, таджикистан, в мире