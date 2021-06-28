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В Москве из-за "суперливня" отменили и задержали более 60 авиарейсов

В Москве из-за "суперливня" отменили и задержали более 60 авиарейсов - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве из-за "суперливня" отменили и задержали более 60 авиарейсов

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером после сильного ливня,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:50

2021-06-28T18:50

2021-06-28T18:56

туризм

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером после сильного ливня, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 18.39 мск понедельника, во "Внуково" 17 рейсов задержаны, один - отменен, в "Домодедово" - 22 рейса задержаны, один - отменен, в "Шереметьево" - 15 рейсов задержаны, восемь отменены.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер. Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, москва, московская область (подмосковье), происшествия