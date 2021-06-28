https://ria.ru/20210628/superliven-1738850911.html

Москвичам пообещали "суперливень"

Москвичам пообещали "суперливень" - РИА Новости, 28.06.2021

Москвичам пообещали "суперливень"

"Суперливень" в Москве принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:44

2021-06-28T08:44

2021-06-28T15:07

евгений тишковец

погода

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Суперливень" в Москве принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона <...> Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00", — рассказал Тишковец.По словам синоптика, вместе с дождем в столицу придет шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду, а местами и до 21-26 метров в секунду, локально пройдет град диаметром до трех-шести сантиметров.Собеседник агентства отметил, что при такой интенсивности ливней возможны локальные подтопления, а также проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.

https://ria.ru/20210628/teplo-1738842215.html

москва

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2021

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евгений тишковец, погода, москва