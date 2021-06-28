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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210628/sud-1738898774.html
Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства
Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства - РИА Новости, 28.06.2021
Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства
Известный бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, с жалобами на которые... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:55
2021-06-28T13:55
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Известный бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, с жалобами на которые обратились участники возглавляемой им танцевальной труппы, сообщает газета Dernière Heure.Разбирательство по делу Фабра началось осенью 2018 года на волне глобального распространения обвинений в насилии в рамках кампании движения #MeToo. Помимо домогательств сотрудники коллектива обвиняли художника в злоупотреблении властью, запугивании и психологической манипуляции.В понедельник комиссия по трудовым конфликтам (подразделение генпрокуратуры) в Антверпене приняла решение передать дело 62-летнего Фабра в суд. Первые слушания запланированы на 21 сентября.Ян Фабр - один из самых известных современных художников. Как подчеркивает он сам, его искусство уходит корнями в традиции классической фламандской живописи, а главные источники его вдохновения - Питер Пауль Рубенс и Якоб Йорданс. Ян Фабр, внук знаменитого энтомолога, достаточно широко использует эстетику животного мира. Для создания своих работ он использует необычные материалы - панцири жуков, скелеты, рога, чучела, а также кровь. Его изобразительное творчество состоит в основном из рисунков, скульптур, фильмов и инсталляций. Мир насекомого, человеческое тело и стратегия войны - три центральные темы, которые он использует в своем творчестве.
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новости культуры, музеи, ян фабр
Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства
13:55 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБельгийский художник Ян Фабр
Бельгийский художник Ян Фабр - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бельгийский художник Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Известный бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, с жалобами на которые обратились участники возглавляемой им танцевальной труппы, сообщает газета Dernière Heure.
Разбирательство по делу Фабра началось осенью 2018 года на волне глобального распространения обвинений в насилии в рамках кампании движения #MeToo. Помимо домогательств сотрудники коллектива обвиняли художника в злоупотреблении властью, запугивании и психологической манипуляции.
В понедельник комиссия по трудовым конфликтам (подразделение генпрокуратуры) в Антверпене приняла решение передать дело 62-летнего Фабра в суд. Первые слушания запланированы на 21 сентября.
Ян Фабр - один из самых известных современных художников. Как подчеркивает он сам, его искусство уходит корнями в традиции классической фламандской живописи, а главные источники его вдохновения - Питер Пауль Рубенс и Якоб Йорданс.
Ян Фабр, внук знаменитого энтомолога, достаточно широко использует эстетику животного мира. Для создания своих работ он использует необычные материалы - панцири жуков, скелеты, рога, чучела, а также кровь. Его изобразительное творчество состоит в основном из рисунков, скульптур, фильмов и инсталляций. Мир насекомого, человеческое тело и стратегия войны - три центральные темы, которые он использует в своем творчестве.
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