https://ria.ru/20210628/sud-1738898774.html

Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства

Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства - РИА Новости, 28.06.2021

Бельгийского художника Яна Фабра будут судить за домогательства

Известный бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, с жалобами на которые... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:55

2021-06-28T13:55

2021-06-28T13:55

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Известный бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, с жалобами на которые обратились участники возглавляемой им танцевальной труппы, сообщает газета Dernière Heure.Разбирательство по делу Фабра началось осенью 2018 года на волне глобального распространения обвинений в насилии в рамках кампании движения #MeToo. Помимо домогательств сотрудники коллектива обвиняли художника в злоупотреблении властью, запугивании и психологической манипуляции.В понедельник комиссия по трудовым конфликтам (подразделение генпрокуратуры) в Антверпене приняла решение передать дело 62-летнего Фабра в суд. Первые слушания запланированы на 21 сентября.Ян Фабр - один из самых известных современных художников. Как подчеркивает он сам, его искусство уходит корнями в традиции классической фламандской живописи, а главные источники его вдохновения - Питер Пауль Рубенс и Якоб Йорданс. Ян Фабр, внук знаменитого энтомолога, достаточно широко использует эстетику животного мира. Для создания своих работ он использует необычные материалы - панцири жуков, скелеты, рога, чучела, а также кровь. Его изобразительное творчество состоит в основном из рисунков, скульптур, фильмов и инсталляций. Мир насекомого, человеческое тело и стратегия войны - три центральные темы, которые он использует в своем творчестве.

https://ria.ru/20191205/1561970649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, ян фабр