https://ria.ru/20210628/strelba-1738886261.html

В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе

В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 28.06.2021

В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:40

2021-06-28T12:40

2021-06-28T12:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Как сообщало региональное следственное управление СК РФ, в ночь на 26 июня в частном доме на улице Лермонтова произошла ссора со стрельбой, в результате которой 30-летний мужчина погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Был задержан один из стрелявших, второй ушел с места преступления до приезда правоохранителей."Сегодня 44-летний мужчина, производивший выстрелы из ружья, - хозяин указанного дома - задержан... Следователями решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как пояснил источник РИА Новости, мужчина пришел к следователям сам.По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

https://ria.ru/20210626/strelba-1738722200.html

https://ria.ru/20210627/delo-1738814320.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия