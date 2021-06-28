https://ria.ru/20210628/strelba-1738886261.html
В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе
В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 28.06.2021
В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:40
2021-06-28T12:40
2021-06-28T12:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Как сообщало региональное следственное управление СК РФ, в ночь на 26 июня в частном доме на улице Лермонтова произошла ссора со стрельбой, в результате которой 30-летний мужчина погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Был задержан один из стрелявших, второй ушел с места преступления до приезда правоохранителей."Сегодня 44-летний мужчина, производивший выстрелы из ружья, - хозяин указанного дома - задержан... Следователями решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как пояснил источник РИА Новости, мужчина пришел к следователям сам.По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
https://ria.ru/20210626/strelba-1738722200.html
https://ria.ru/20210627/delo-1738814320.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
В Ивановской области задержали второго подозреваемого в стрельбе
12:40 28.06.2021 (обновлено: 12:46 28.06.2021)
В Ивановской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Как сообщало региональное следственное управление СК РФ, в ночь на 26 июня в частном доме на улице Лермонтова произошла ссора со стрельбой, в результате которой 30-летний мужчина погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Был задержан один из стрелявших, второй ушел с места преступления до приезда правоохранителей.
"Сегодня 44-летний мужчина, производивший выстрелы из ружья, - хозяин указанного дома - задержан... Следователями решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как пояснил источник РИА Новости, мужчина пришел к следователям сам.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.