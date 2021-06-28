https://ria.ru/20210628/ssha-1738939088.html

Госдеп призвал Россию прекратить "злонамеренные действия"

Госдеп призвал Россию прекратить "злонамеренные действия" - РИА Новости, 28.06.2021

Госдеп призвал Россию прекратить "злонамеренные действия"

Россия ради стабильных отношений с Западом должна прекратить "опасные и злонамеренные действия", заявил заместитель помощника секретаря бюро по Европе и Евразии РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:41

2021-06-28T17:41

2021-06-28T17:41

кристофер робинсон

россия

государственный департамент сша

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Россия ради стабильных отношений с Западом должна прекратить "опасные и злонамеренные действия", заявил заместитель помощника секретаря бюро по Европе и Евразии госдепа США Кристофер Робинсон.Робинсон подчеркнул, что позиция американской администрации в том, чтобы отвечать на активность России, "угрожающую США и партнерам"."Мы открыты к диалогу с Москвой, если он в наших интересах, об этом говорилось на саммите (президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве - ред.), но другая важная мысль: Россия должна отказаться от дестабилизирующей и опасной гибридной деятельности", - сказал он.Робинсон заявил, что защиты от приписываемых Москве деяний недостаточно и США вместе с партнерами "должны сорвать злонамеренную активность". Как заявил представитель госдепа, некая преступная деятельность исходит от группировок, которые "не контролируются напрямую Кремлем, но действуют в его интересах".Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html

https://ria.ru/20210627/udar-1738823853.html

россия

сша

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кристофер робинсон, россия, государственный департамент сша, джо байден, владимир путин, сша, в мире