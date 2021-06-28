Госдеп призвал Россию прекратить "злонамеренные действия"
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
В Госдепе США призвали Россию ради стабильности с Западом прекратить "злонамеренные действия"
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Россия ради стабильных отношений с Западом должна прекратить "опасные и злонамеренные действия", заявил заместитель помощника секретаря бюро по Европе и Евразии госдепа США Кристофер Робинсон.
"Москва должна понимать, что она не может преуспеть и продвигать свои интересы, иметь стабильные и предсказуемые отношения с Западом, если продолжит опасные и злонамеренные действия", - сказал Робинсон в ходе виртуальных дискуссий о сотрудничестве США и ЕС в военной сфере.
Робинсон подчеркнул, что позиция американской администрации в том, чтобы отвечать на активность России, "угрожающую США и партнерам".
"Мы открыты к диалогу с Москвой, если он в наших интересах, об этом говорилось на саммите (президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве - ред.), но другая важная мысль: Россия должна отказаться от дестабилизирующей и опасной гибридной деятельности", - сказал он.
Робинсон заявил, что защиты от приписываемых Москве деяний недостаточно и США вместе с партнерами "должны сорвать злонамеренную активность". Как заявил представитель госдепа, некая преступная деятельность исходит от группировок, которые "не контролируются напрямую Кремлем, но действуют в его интересах".
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.