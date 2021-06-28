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Ученый объяснил, зачем США собирали биоматериалы россиян
Ученый объяснил, зачем США собирали биоматериалы россиян - РИА Новости, 28.06.2021
Ученый объяснил, зачем США собирали биоматериалы россиян
США собирали у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:38
2021-06-28T12:38
2021-06-28T12:38
россия
курчатовский институт
михаил ковальчук
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в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. США собирали у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в РФ образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян."А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них", - сказал Ковальчук.Спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов, заявил в 2017 году журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, курчатовский институт, михаил ковальчук, сша, в мире
Ученый объяснил, зачем США собирали биоматериалы россиян
Глава Курчатовского института заявил, что США собирали биоматериалы россиян в военных целях