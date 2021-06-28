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Рябков назвал темы стратегического диалога с США

Рябков назвал темы стратегического диалога с США - РИА Новости, 28.06.2021

Рябков назвал темы стратегического диалога с США

Москва выступает за более широкий охват темы космоса на предстоящих переговорах по стратегической стабильности с США, также отдельно должны обсуждаться вопросы, РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:57

2021-06-28T10:57

2021-06-28T11:20

военная доктрина

космос - риа наука

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва выступает за более широкий охват темы космоса на предстоящих переговорах по стратегической стабильности с США, также отдельно должны обсуждаться вопросы, связанные с военными доктринами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Отвечая на вопрос о формате будущего стратегического диалога и о том, сохранятся ли в частности рабочие группы, созданные при администрации экс-президента Дональда Трампа, Рябков отметил, что предыдущая администрация США, "надо отдать ей должное, структуру сформировала очень правильную, и она логична"."Вопрос не в том, какая администрация, а в том, какие вопросы перед нами стоят", - подчеркнул он.Он рассказал, что на состоявшейся недавно межведомственной видеоконференции по теме космоса американцы сделали "определённый упор на тему космического мусора"."Мы знаем о том, что именно на этом в основном фокусируются коллеги, кстати, очень похоже на то, как они фокусируются при обсуждении информационно-коммуникационной безопасности на тематике киберпреступлений, выкупов и так далее. При всей важности этих аспектов к ним не сводятся ни кибер, ни космос", - заявил Рябков.По его словам, Москва будет "выступать за то, чтобы более широкий был охват тематический конкретно космического направления нашей будущей работы"."Но помимо этого будет, видимо, необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. Ну, а остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные (вооружения) - это мы будем так и выстраивать, во всяком случае, стремиться к этому", - резюмировал замминистра.

https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html

https://ria.ru/20210514/voyna-1732256212.html

https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html

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военная доктрина, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, россия, сша