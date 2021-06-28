Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/ssha-1738864455.html
Рябков назвал темы стратегического диалога с США
Рябков назвал темы стратегического диалога с США - РИА Новости, 28.06.2021
Рябков назвал темы стратегического диалога с США
Москва выступает за более широкий охват темы космоса на предстоящих переговорах по стратегической стабильности с США, также отдельно должны обсуждаться вопросы, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:57
2021-06-28T11:20
военная доктрина
космос - риа наука
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва выступает за более широкий охват темы космоса на предстоящих переговорах по стратегической стабильности с США, также отдельно должны обсуждаться вопросы, связанные с военными доктринами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Отвечая на вопрос о формате будущего стратегического диалога и о том, сохранятся ли в частности рабочие группы, созданные при администрации экс-президента Дональда Трампа, Рябков отметил, что предыдущая администрация США, "надо отдать ей должное, структуру сформировала очень правильную, и она логична"."Вопрос не в том, какая администрация, а в том, какие вопросы перед нами стоят", - подчеркнул он.Он рассказал, что на состоявшейся недавно межведомственной видеоконференции по теме космоса американцы сделали "определённый упор на тему космического мусора"."Мы знаем о том, что именно на этом в основном фокусируются коллеги, кстати, очень похоже на то, как они фокусируются при обсуждении информационно-коммуникационной безопасности на тематике киберпреступлений, выкупов и так далее. При всей важности этих аспектов к ним не сводятся ни кибер, ни космос", - заявил Рябков.По его словам, Москва будет "выступать за то, чтобы более широкий был охват тематический конкретно космического направления нашей будущей работы"."Но помимо этого будет, видимо, необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. Ну, а остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные (вооружения) - это мы будем так и выстраивать, во всяком случае, стремиться к этому", - резюмировал замминистра.
https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html
https://ria.ru/20210514/voyna-1732256212.html
https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
военная доктрина, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, россия, сша
Рябков назвал темы стратегического диалога с США
10:57 28.06.2021 (обновлено: 11:20 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости обсудить темы космоса и военных доктрин с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва выступает за более широкий охват темы космоса на предстоящих переговорах по стратегической стабильности с США, также отдельно должны обсуждаться вопросы, связанные с военными доктринами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о формате будущего стратегического диалога и о том, сохранятся ли в частности рабочие группы, созданные при администрации экс-президента Дональда Трампа, Рябков отметил, что предыдущая администрация США, "надо отдать ей должное, структуру сформировала очень правильную, и она логична".
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 08:00
"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России
"Вопрос не в том, какая администрация, а в том, какие вопросы перед нами стоят", - подчеркнул он.
Он рассказал, что на состоявшейся недавно межведомственной видеоконференции по теме космоса американцы сделали "определённый упор на тему космического мусора".
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:22
В США заявили о риске космической войны с Россией и Китаем
"Мы знаем о том, что именно на этом в основном фокусируются коллеги, кстати, очень похоже на то, как они фокусируются при обсуждении информационно-коммуникационной безопасности на тематике киберпреступлений, выкупов и так далее. При всей важности этих аспектов к ним не сводятся ни кибер, ни космос", - заявил Рябков.
По его словам, Москва будет "выступать за то, чтобы более широкий был охват тематический конкретно космического направления нашей будущей работы".
"Но помимо этого будет, видимо, необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. Ну, а остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные (вооружения) - это мы будем так и выстраивать, во всяком случае, стремиться к этому", - резюмировал замминистра.
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля Союз МС-18
18 июня, 04:20Хочу стать космонавтом
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
 
военная доктринаКосмос - РИА НаукаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВ миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
Лента новостейМолния