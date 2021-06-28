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В Кремле прокомментировали рост спроса на прививки от коронавируса
В Кремле прокомментировали рост спроса на прививки от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
В Кремле прокомментировали рост спроса на прививки от коронавируса
Спрос на прививки от коронавируса вырос, требуются дополнительные энергичные усилия для его обеспечения, они принимаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:22
2021-06-28T12:22
2021-06-28T12:22
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спрос на прививки от коронавируса вырос, требуются дополнительные энергичные усилия для его обеспечения, они принимаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных. Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения", - рассказал Песков журналистам.Он также напомнил, что спрос на прививки также значительно и "скачкообразно" вырос, "поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих"."Эти усилия предпринимаются", - уточнил Песков, переадресовав вопрос с логистикой вакцин в оперативный штаб.
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В Кремле прокомментировали рост спроса на прививки от коронавируса
В Кремле заявили, что необходимы усилия для обеспечения спроса на прививки от COVID-19