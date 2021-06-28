https://ria.ru/20210628/sprey-1738839675.html

В России разработали спрей для носа с широким спектром антител от ОРВИ

В России разработали спрей для носа с широким спектром антител от ОРВИ - РИА Новости, 28.06.2021

В России разработали спрей для носа с широким спектром антител от ОРВИ

Назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций, создали специалисты Роспотребнадзора РФ, сообщил научный... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:22

2021-06-28T01:22

2021-06-28T01:22

владимир алешкин

коронавирус в россии

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций, создали специалисты Роспотребнадзора РФ, сообщил научный руководитель МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин.Как отмечается в газете "Известия" со слов Алешкина, назначение спрея из различных антител - это создание первого барьера для защиты от ОРВИ, "так как препарат содержит "выжимку" из популяционного иммунитета". Добавляется, что в перспективе возможна защита и от коронавирусной инфекции.Как сообщает издание, доказано, что препарат активен в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии. По словам Алешкина, которые приводятся в статье, для выработки иммунитета при инфекции организму нужно время, пока это происходит "можно искусственным образом внести антитела". Новый препарат, отмечает ученый, "это, по сути, заместительная терапия"."Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день... человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня", - приводятся слова специалиста в газете.Также, по словам Алешкина, из-за того, что нужная субстанция получается из отходов при разделении крови на составляющие, лекарство не должно быть дорогим.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738014990.html

https://ria.ru/20210626/vaktsina-1738722891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир алешкин, коронавирус в россии, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество