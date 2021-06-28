https://ria.ru/20210628/sposob-1738977440.html

Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Коронавирус нашел новый способ заражать людей - РИА Новости, 29.06.2021

Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-28T23:12

2021-06-28T23:12

2021-06-29T06:22

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org.Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S). Специалисты предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.

https://ria.ru/20210622/sposob-1738113247.html

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пандемия, коронавирус covid-19, сша, в мире