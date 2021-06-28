Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса
17:25 28.06.2021 (обновлено: 17:37 28.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Белорусского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса.
"Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает в том числе через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Врач напомнил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который поражает человека гораздо быстрее, чем уханьский вариант SARS-CoV-2.
Ранее ученые предупредили, что вариант коронавируса, появившийся в Индии, примерно в два-три раза снижает иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Это связано с мутациями в рецепторосвязывающем домене.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что среди прошедших вакцинацию есть случаи заражения вирусом, но их мало. При этом специалисты подчеркивают, что прививка — это эффективный способ защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.