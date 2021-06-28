https://ria.ru/20210628/sposob-1738936298.html

Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса

Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021

Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса

Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:25

2021-06-28T17:25

2021-06-28T17:37

пандемия

коронавирус covid-19

сергей собянин

индия

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса. Врач напомнил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который поражает человека гораздо быстрее, чем уханьский вариант SARS-CoV-2. Ранее ученые предупредили, что вариант коронавируса, появившийся в Индии, примерно в два-три раза снижает иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Это связано с мутациями в рецепторосвязывающем домене. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что среди прошедших вакцинацию есть случаи заражения вирусом, но их мало. При этом специалисты подчеркивают, что прививка — это эффективный способ защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.

https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html

индия

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2021

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пандемия, коронавирус covid-19, сергей собянин, индия, общество