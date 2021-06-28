Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/sposob-1738936298.html
Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса
Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса
Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:25
2021-06-28T17:37
пандемия
коронавирус covid-19
сергей собянин
индия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590787459_0:75:3201:1876_1920x0_80_0_0_39bba05c4b27f870a2d8b5cf612b919f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса. Врач напомнил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который поражает человека гораздо быстрее, чем уханьский вариант SARS-CoV-2. Ранее ученые предупредили, что вариант коронавируса, появившийся в Индии, примерно в два-три раза снижает иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Это связано с мутациями в рецепторосвязывающем домене. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что среди прошедших вакцинацию есть случаи заражения вирусом, но их мало. При этом специалисты подчеркивают, что прививка — это эффективный способ защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.
https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590787459_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_b93dd2e0cfc059a87e7557a477ad7a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пандемия, коронавирус covid-19, сергей собянин, индия, общество
Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса
17:25 28.06.2021 (обновлено: 17:37 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Белорусского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Белорусского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

Врач назвал эффективный способ защиты от индийского штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал эффективные способы защиты от индийского штамма коронавируса.

"Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает в том числе через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач напомнил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который поражает человека гораздо быстрее, чем уханьский вариант SARS-CoV-2.
Ранее ученые предупредили, что вариант коронавируса, появившийся в Индии, примерно в два-три раза снижает иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Это связано с мутациями в рецепторосвязывающем домене.
Нью-Йорк во время режима ЧС - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:37
Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что среди прошедших вакцинацию есть случаи заражения вирусом, но их мало. При этом специалисты подчеркивают, что прививка — это эффективный способ защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.
 
пандемияКоронавирус COVID-19Сергей СобянинИндияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
Лента новостейМолния