https://ria.ru/20210628/spasenie-1738928744.html

В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка

В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка - РИА Новости, 28.06.2021

В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка

Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:39

2021-06-28T16:39

2021-06-28T16:39

хорошие новости

архангельская область

котласский район

происшествия

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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная диспетчерская служба.Как отметили в службе, в воскресенье днем по номеру 112 позвонили отдыхающие на реке Старая Вычегда в Вычегодском районе и рассказали о том, что на одном из пляжей захлебнулся мальчик: он тонул, его достали из воды очевидцы. Ребенок был без сознания, взрослые начали делать ему искусственное дыхание."К месту происшествия выехали все экстренные службы, но до их приезда очевидцам удалось вернуть ребёнка к жизни. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Котласской городской больницы", - говорится в сообщении. О состоянии ребенка не сообщается.

https://ria.ru/20210625/spasenie-1738552957.html

архангельская область

котласский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, котласский район, происшествия