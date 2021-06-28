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В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка - РИА Новости, 28.06.2021
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:39
2021-06-28T16:39
2021-06-28T16:39
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котласский район
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная диспетчерская служба.Как отметили в службе, в воскресенье днем по номеру 112 позвонили отдыхающие на реке Старая Вычегда в Вычегодском районе и рассказали о том, что на одном из пляжей захлебнулся мальчик: он тонул, его достали из воды очевидцы. Ребенок был без сознания, взрослые начали делать ему искусственное дыхание."К месту происшествия выехали все экстренные службы, но до их приезда очевидцам удалось вернуть ребёнка к жизни. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Котласской городской больницы", - говорится в сообщении. О состоянии ребенка не сообщается.
https://ria.ru/20210625/spasenie-1738552957.html
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архангельская область, котласский район, происшествия
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
В Архангельской области случайные прохожие вернули к жизни захлебнувшегося мальчика