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Хорошие новости
https://ria.ru/20210628/spasenie-1738928744.html
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка - РИА Новости, 28.06.2021
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:39
2021-06-28T16:39
хорошие новости
архангельская область
котласский район
происшествия
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная диспетчерская служба.Как отметили в службе, в воскресенье днем по номеру 112 позвонили отдыхающие на реке Старая Вычегда в Вычегодском районе и рассказали о том, что на одном из пляжей захлебнулся мальчик: он тонул, его достали из воды очевидцы. Ребенок был без сознания, взрослые начали делать ему искусственное дыхание."К месту происшествия выехали все экстренные службы, но до их приезда очевидцам удалось вернуть ребёнка к жизни. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Котласской городской больницы", - говорится в сообщении. О состоянии ребенка не сообщается.
https://ria.ru/20210625/spasenie-1738552957.html
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архангельская область, котласский район, происшествия
В Архангельской области прохожие спасли тонущего ребенка
16:39 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Архангельской области случайные прохожие вернули к жизни захлебнувшегося мальчика

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Очевидцы в Котласском районе Архангельской области вернули к жизни семилетнего ребёнка, который захлебнулся во время купания, сообщила региональная диспетчерская служба.
Как отметили в службе, в воскресенье днем по номеру 112 позвонили отдыхающие на реке Старая Вычегда в Вычегодском районе и рассказали о том, что на одном из пляжей захлебнулся мальчик: он тонул, его достали из воды очевидцы. Ребенок был без сознания, взрослые начали делать ему искусственное дыхание.
"К месту происшествия выехали все экстренные службы, но до их приезда очевидцам удалось вернуть ребёнка к жизни. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Котласской городской больницы", - говорится в сообщении. О состоянии ребенка не сообщается.
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