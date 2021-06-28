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Хорошие новости
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Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 28.06.2021
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:36
2021-06-28T15:36
хорошие новости
исаакиевский собор
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На колоннаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. В итоге сотрудниками ПСС при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам", - говорится в сообщении.Для помощи женщине также был направлен 78-метровый пожарный подъемник, однако он не понадобился.
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исаакиевский собор, санкт-петербург, происшествия
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
15:36 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКолоннада Исаакиевского собора
Колоннада Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Спасатели эвакуировали женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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"На колоннаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. В итоге сотрудниками ПСС при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам", - говорится в сообщении.
Для помощи женщине также был направлен 78-метровый пожарный подъемник, однако он не понадобился.
 
Хорошие новостиИсаакиевский соборСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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