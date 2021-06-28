https://ria.ru/20210628/spasateli-1738916628.html

Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора

Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 28.06.2021

Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора

Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:36

2021-06-28T15:36

2021-06-28T15:36

хорошие новости

исаакиевский собор

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На колоннаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. В итоге сотрудниками ПСС при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам", - говорится в сообщении.Для помощи женщине также был направлен 78-метровый пожарный подъемник, однако он не понадобился.

https://ria.ru/20210512/sochi-1731997590.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исаакиевский собор, санкт-петербург, происшествия