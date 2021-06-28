https://ria.ru/20210628/spasateli-1738916628.html
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 28.06.2021
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:36
2021-06-28T15:36
2021-06-28T15:36
хорошие новости
исаакиевский собор
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94268/08/942680851_0:161:2985:1840_1920x0_80_0_0_9c0ddbb43df580182fdd906626016085.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Спасатели вынесли на носилках женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На колоннаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. В итоге сотрудниками ПСС при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам", - говорится в сообщении.Для помощи женщине также был направлен 78-метровый пожарный подъемник, однако он не понадобился.
https://ria.ru/20210512/sochi-1731997590.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/94268/08/942680851_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_d25ab988b24aefc91eeaf68f57690467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исаакиевский собор, санкт-петербург, происшествия
Спасатели эвакуировали женщину с колоннады Исаакиевского собора
Спасатели эвакуировали женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора