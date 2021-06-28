https://ria.ru/20210628/sovety-1738845968.html
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
Летом нужно быть особенно внимательным к здоровью кожи и волос: необходимо пользоваться солнцезащитными кремом и средствами для волос, носить головной убор и... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:21
2021-06-28T06:21
2021-06-28T06:21
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Летом нужно быть особенно внимательным к здоровью кожи и волос: необходимо пользоваться солнцезащитными кремом и средствами для волос, носить головной убор и одежду из легких натуральных тканей, посоветовали специалисты сервисов "СберУслуги" и "СберЗдоровье".Волосы, как и кожа, нуждаются летом в защитных средствах от солнца - активное солнце сушит их, а лучи проникают настолько глубоко, что волосы теряют свой природный пигмент и выгорают, напоминают специалисты."Косметика по уходу за волосами в летний период должна иметь УФ-фильтры, также в ее составе должен быть пантенол, коллаген и гиалуроновая кислота для удержания влаги в волосах. У разных брендов есть специально разработанные линейки, в них входят: шампунь, увлажняющий кондиционер или бальзам, несмываемый спрей или молочко, которые и будут защищать волосы во время прогулок или купания", - указывают эксперты.По их словам, стоит носить головной убор и одежду, которая способна защитить от влияния ультрафиолетовых лучей. Для этого подойдут одежда с длинными рукавами и брюки из легких натуральных тканей, широкополая шляпа и солнцезащитные очки с гарантированной защитой от ультрафиолета.Также стоит, выходя из дома, проверить индекс ультрафиолетового излучения - это можно сделать практически на любом сайте с прогнозом погоды. Показатели от 3 до 5 считаются средними, а выше 6 — высокими и загорать при них может быть опасно. При этом наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение обычно наблюдается с 10 до 16 часов — в этот период лучше побыть в тени, отметили специалисты."Под воздействием солнечного излучения родинки могут изменять цвет, размеры и границы. Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования как дерматоскопия (осмотр родинки при 10-кратном увеличении) помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения. А если у вас возникают вопросы о том, как правильно защитить себя от солнца — проконсультируйтесь с врачом онлайн", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html
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россия, здоровье, москва, общество
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Летом нужно быть особенно внимательным к здоровью кожи и волос: необходимо пользоваться солнцезащитными кремом и средствами для волос, носить головной убор и одежду из легких натуральных тканей, посоветовали специалисты сервисов "СберУслуги" и "СберЗдоровье".
"За 15 минут до выхода на солнце необходимо нанести водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше на всю кожу, не покрытую одеждой. Крем необходимо "обновлять" каждые два часа, а также сразу после купания и интенсивной работы при повышенном потоотделении, после активных физических нагрузок. Если на вашем теле есть родимые пятна или татуировки — покройте их более плотным слоем крема", - советуют они.
Волосы, как и кожа, нуждаются летом в защитных средствах от солнца - активное солнце сушит их, а лучи проникают настолько глубоко, что волосы теряют свой природный пигмент и выгорают, напоминают специалисты.
"Косметика по уходу за волосами в летний период должна иметь УФ-фильтры, также в ее составе должен быть пантенол, коллаген и гиалуроновая кислота для удержания влаги в волосах. У разных брендов есть специально разработанные линейки, в них входят: шампунь, увлажняющий кондиционер или бальзам, несмываемый спрей или молочко, которые и будут защищать волосы во время прогулок или купания", - указывают эксперты.
По их словам, стоит носить головной убор и одежду, которая способна защитить от влияния ультрафиолетовых лучей. Для этого подойдут одежда с длинными рукавами и брюки из легких натуральных тканей, широкополая шляпа и солнцезащитные очки с гарантированной защитой от ультрафиолета.
Также стоит, выходя из дома, проверить индекс ультрафиолетового излучения - это можно сделать практически на любом сайте с прогнозом погоды. Показатели от 3 до 5 считаются средними, а выше 6 — высокими и загорать при них может быть опасно. При этом наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение обычно наблюдается с 10 до 16 часов — в этот период лучше побыть в тени, отметили специалисты.
"Под воздействием солнечного излучения родинки могут изменять цвет, размеры и границы. Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования как дерматоскопия (осмотр родинки при 10-кратном увеличении) помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения. А если у вас возникают вопросы о том, как правильно защитить себя от солнца — проконсультируйтесь с врачом онлайн", - заключили эксперты.