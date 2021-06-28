https://ria.ru/20210628/sovetniki-1738885511.html
Песков ответил на обвинения против российских военных советников в ЦАР
Песков ответил на обвинения против российских военных советников в ЦАР - РИА Новости, 28.06.2021
Песков ответил на обвинения против российских военных советников в ЦАР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы преступлениях, совершенных российскими военными советниками в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:36
2021-06-28T12:36
2021-06-28T12:36
россия
дмитрий песков
цар
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы преступлениях, совершенных российскими военными советниками в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил, что они не могли участвовать в убийствах и грабежах, это "очередная ложь"."Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Это очередная ложь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html
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россия, дмитрий песков, цар, в мире
Песков ответил на обвинения против российских военных советников в ЦАР
Песков назвал обвинения против российских военных советников в ЦАР ложью